$!Estos son los retos que enfrentan los padres ‘millennials’

Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Los cambios sociales y los avances tecnológicos no solo han llegado para beneficiar a los padres de hoy en día; también han hecho de la tarea de ser papá una cargada de retos. Ahora la sociedad exige que la figura masculina sea proveedor del hogar junto a la pareja para darle un estilo de vida digno a la familia, pero también que se involucre de forma activa en la crianza de los hijos, que le dedique tiempo de calidad y que haga frente a las demandas de los niños actuales. ¿Qué tan difícil es ser un padre ‘millennial’? Consultamos a cinco y aquí están sus respuestas.

Liondy Ozoria

“Cuando se es padre en medio de una ráfaga diaria de información digital y habiendo crecido con limitantes de acceso a la tecnología, es un poco complicado, pero a la vez un reto que te hace buscar la forma de que sea un pro o un contra; o lo aceptas y haces parte de tu método de crianza, o lo rechazas y buscas la forma de que solo absorban lo que entiendes qué está bien absorber”, asegura el ventrílocuo, quien es padre de cuatro. A eso agrega que otro de los grandes retos es ayudar a los hijos a entender que de todo lo que ven y escuchan deben quedarse solo con lo que los edifique. “Es más difícil ser padre ahora pues si no sabes cómo abordar a tus hijos con algún tema, si te quedas callado, si no los buscas, si no hablas con ellos, lo harán los celulares, las tablets, la TV, el internet, las redes sociales, y cada una de las mencionadas tienen todo tipo de información que un niño puede no saber manejar y malinterpretar haciéndole esto un daño en su crecimiento, en su aprendizaje, en sus creencias”, dice. En cuanto a las ventajas, el también animador cita el hecho de que ahora los niños son más despiertos e independientes, lo que da cierta tranquilidad al momento de tener que ir a trabajar para ser proveedor del hogar.

Lenin Ramírez

El mayor desafío al que se enfrenta Lenin como padre es dedicarle tiempo de calidad a sus hijas. “Uno busca la forma de dedicarles tiempo, pero entre el trabajo y las demás ocupaciones, se complica”, confiesa. Lo bueno de ser un papá moderno, según concibe, es que ahora se le permite a la figura paterna involucrarse de forma activa en la crianza de los hijos, y no solo ser el proveedor del hogar o la figura de autoridad. “La cantidad de información que recibimos en estos tiempos nos ha ayudado a entender mejor el rol del padre. Antes los padres no estaban tan involucrados en la vida de sus hijos, pero ahora sí, uno quiere estar presente y más cerca”.

Erik Witteborg (Dr. Witty)

El padre de la pequeña Bahía Ily, procreada junto a la influencer de viajes Aléjate con Ale, enumera sus cinco quejas en un divertido texto que comparte con Estilos: “Cinco quejas que solo los padres ‘millennials’ entenderán: 1. El brillo de mi celular no baja lo suficiente (incluso con ‘darkmode’) para no iluminar la habitación cuando ella está durmiendo. Tengo que ‘surfear’ en Instagram desde debajo de las sábanas. 2. Mi iPhone tiene solo 512 GB de memoria. Quizá sea mucho, pero para alguien que no es papá. Dime tú, ¿has visto a mi niña bella? Ella es tan chévere y preciosa, y tengo tantas pruebas en el celular, que hasta se me está frisando. 3. Debo tener cuidado con las huellas digitales que dejo en el internet, porque en pocos años ella fácilmente se convierte en una pequeña antropóloga social y descubre cuando una vez dije una grosería en los comentarios a un tipo que subió un video maltratado su mascota. Está bien que aprenda a defender los derechos de los animales, pero no quiero que mi hija aprenda a decir “without ga” en español ni a decir “cantante” en inglés. 4. Desde que soy papá el algoritmo de YouTube me está jugando feo. Busqué canciones de niños una sola vez y ahora todo lo que me sale en mi recomendación son canciones infantiles y muñequitos. Mi YouTube parece que fue diseñando por una niña de cuatro años. 5. Muchas veces cuando estoy fuera de la casa y de repente me hace falta ver a mi hija entro a la aplicación de la cámara de su habitación para verla y aunque esté durmiendo me quedo mirándola un buen rato. No sé qué plan de data tienen ustedes, pero yo no he llegado al final del mes con data desde que ella nació. ¿No habrá un plan de data especial para papás?”.

Michael Vásquez

“El principal reto al que nos enfrentamos diría que es el cuidado de los hijos, ya que hoy en día para llevar el sustento al hogar y darles una vida decente se requiere que ambos padres trabajen”, dice este papá millennial. Para él, ser padre ahora es más difícil que antes, pues, así como los nuevos tiempos han traído mayor información sobre crianza y avances tecnológicos, también han venido con aspectos negativos. “Se han ido perdido muchos valores, como el respeto y la humildad, además de que se están olvidando cuáles son las cosas realmente importantes en la vida”, asegura.

Anderson Espinosa (Anderson Humor)

“Uno de los principales retos es también nuestro aliado: la tecnología. Digo la tecnología porque, a mi entender y una opinión de manera particular, ha evolucionado tanto que a partir de la generación millennial ha convertido nuestra sociedad en una más permisiva”, cuenta el humorista. Y continúa: “Por ejemplo, las redes, algo maravilloso y que, en lo personal, son mi fuente principal de ingreso, las describo como un bufé donde hay de todo, bueno y malo. Es ahí donde tenemos el reto como padres, de enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo en ese mundo que ellos prácticamente nacen sabiendo”. Anderson comenta que la gran ventaja que ofrece el propio avance tecnológico es que ahora hay privilegios que no existían en generaciones pasadas. “No somos profesores, pero ya tenemos los mecanismos al alcance de las manos para alfabetizar a nuestros hijos más rápido; no somos doctores, pero tenemos un dispositivo móvil que en cuestión de segundos permite tener un médico por videollamada”, explica. ¿Es más difícil ser padre ahora que antes? A su consideración, no. Sigue siendo igual, porque cada papá en cada generación educaba de acuerdo a los tiempos. “Si la pregunta hubiese sido a mi padre, el diría que ahora es muy difícil, porque no es su época y todavía no se adapta a ciertos cambios que yo percibo como algo normal”.

Luis Pimentel