$!Estudia conmigo, el fenómeno de YouTube que te ofrece compañía virtual para tus horas de estudio

Este fenómeno no es nuevo, sin embargo, se ha popularizado durante la cuarentena, pues lo que antes suponía juntarse con los compañeros, en la escuela o fuera de ella, para hacer las asignaciones de lugar, ahora ha sido sustituido por clases virtuales desde casa. Es ahí donde entra el acompañamiento virtual que ofrecen canales como Diario de un MIR, uno de los más famosos en países de habla hispana.

Y sí, aunque esto último suene raro, miles de personas alrededor del mundo son las que buscan en YouTube ‘Study with me’ o ‘Estudia conmigo’ para dar con videos de hasta cuatro horas estudiando en los que no se escucha más que las paginas pasando de derecha a izquierda, el tecleo de la computadora o el sonido del lápiz al escribir.

Según recoge el portal Hipertextual, la finalidad de estos videos es ofrecer al estudiante un ambiente parecido al que se experimenta en una biblioteca, donde es más fácil concentrarse porque todos los presentes están inmersos en sus estudios, lo que motiva a estudiar aún más. Aparte de ello, este contenido visual también ayuda a mejorar la administración del tiempo dedicado a una actividad, ya que en la mayoría de los casos utilizan la técnica Pomodoro.

Pero como pasa con todos los métodos de estudio existentes, lo que le funciona o uno no necesariamente sea efectivo para otro. Como la intención es propiciar la concentración y no la motivación por el simple hecho de ver a otros estudiando, este método puede no ser idóneo para personas con déficit de atención o que tienden a distraerse fácilmente.