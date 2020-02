Evelyna Rodríguez: “Quiero seguir viviendo experiencias nuevas y contando historias reales”

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de tu personaje en “La última esposa”? En “La última esposa” el detalle está en que es un personaje misterioso y no es lo que parece, como mucha de la gente, tiene luces y tiene sombras. De hecho no conozco toda la trama porque Martin Hahn, el escritor, ha sido muy selectivo y no desvela a fondo todo lo que va a pasar con el personaje, sino que te lo va dando de a poco.

¿Cuáles dirías que son esas diferencias entre actuar en cine, teatro y televisión? Hay un tema de lenguaje físico. En el teatro, por ejemplo, hay que hacer los movimientos de una forma más grande y proyectar la voz porque no hay una ayuda de micrófonos para que todo el mundo lo pueda percibir. En la pantalla, por lo regular, por más sutiles que se sean los movimientos, la emoción es la misma y la gente los puede captar mejor. He tenido el chance de hacer obras intensas y es el mismo sentimiento evocado cuando tienes la oportunidad de hacerlo en cine. Sientes lo mismo, lo único que el lenguaje es variable para lo que se filma o lo que se capta.

¿Por qué decidiste incursionar en el mundo de las telenovelas? Son oportunidades que se te van brindando. En República Dominicana ahora mismo, por la suerte de tener la bondad de la Ley de Cine, lo que se hace es cine, pero existe la posibilidad de un proyecto de telenovela o tener una permanencia en la pantalla chica, así que es una oportunidad también para demostrar y asumir roles, ¿por qué no hacerlo? Si la actuación, aunque es diferente en todos los lenguajes en los que he vivido, tanto en teatro, como en cine, como en la televisión, no deja de ser actuación, ¿por qué no hacerlo?





¿Qué tal se compara la experiencia de filmar “Breicok” con una producción del cine local?

Es diferente porque “Breicok” es una serie de 8 capítulos, es intenso porque en el cine dominicano, por ejemplo, se hacen 8 escenas o 10 diarias como mucho. En “Breicok” hubo días en que hice como 17 escenas, pero también hubo días con una sola escena por la cantidad de planos que necesitaba el director, Jaime Segura. De hecho, “Breicok” se hizo a dos cámaras, normalmente en el cine dominicano vamos a una.

¿Piensas que la telenovela es un género que vale la pena desarrollar en la televisión dominicana?

¡Pero urgente! Al estar en Colombia me di cuenta de que cuando yo cambiaba los canales, todo lo que había era producción local, todo el tiempo. Había una cantidad de contenido que hace que la televisión tome valor y poder. Habían películas colombianas que también se pasaban en la televisión porque tienen una ley muy generosa y poderosa. ¡Imagínate que exista eso aquí! No se va a hablar de una crisis de la televisión porque habrá un contenido y no habrá que traerlo de fuera. Tus artistas o tus talentos, tus técnicos, tu arte, tu historia y tu cultura van a estar impregnados en la pantalla chica. Hace falta ese contenido aquí.

Si se realiza una segunda temporada de “Breicok” y “La última esposa”, ¿qué te gustaría que ocurriera con tus personajes?

No puedo hacer spoilers porque “Breicok” ya está filmada. La ventaja de Elena, mi personaje en “Breicok”, es que es una mujer súper poderosa que hace lo que sea, no le importa nada. Es la CEO de una empresa farmacéutica de la República Dominicana, que se une a otros CEO de Puerto Rico, Chile, Colombia, nos reunimos y empiezan a pasar esas cosas de suspenso que nos gustan. Yo quisiera que en una segunda temporada la gente conozca de qué está hecha Elena, porque al principio es muy poderosa y la gente la ve haciendo cosas terribles o muy buenas, pero desconocen quién es.

Como actriz, ¿qué es lo que más te gusta de armar y darle vida a un personaje?

El proceso de la creación del personaje, el de la búsqueda dentro del guion de lo que todos los personajes piensan de él o lo que el escritor intentó decir de ese personaje para llegar a su construcción máxima. Lo disfruto mucho porque veo lo que todo el mundo dice, lo que el guion dice y lo que el personaje dice de sí mismo; lo saco en una hoja en blanco y después agrego lo que yo puedo manteniendo los lineamientos que están establecidos.

Has participado proyectos nacionales e internacionales para distintos medios, pero, ¿cuál crees que será el próximo norte de tu carrera?

Uno no lo sabe del todo, pero creo que haber ido a hacer esta serie me va a abrir otras puertas de más proyectos internacionales. La televisión, el teatro y el cine me gustan mucho y son cosas que quiero seguir desarrollando y en las que quiero seguir creciendo, para continuar viviendo experiencias nuevas y contando historias reales.





