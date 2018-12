$!Extensiones que no sabías que necesitabas

Web of Trust es una extensión de navegador que clasifica los sitios web con un símbolo de código de colores basado en la confiabilidad del sitio, la confiabilidad del proveedor, la privacidad y la seguridad de los niños. Si bien cualquier paquete confiable de seguridad y antivirus de Internet puede protegerlo contra el malware, Web of Trust le brinda una capa adicional de defensa al permitirle medir la confiabilidad de un enlace según la experiencia de otros usuarios en todo el mundo.

Web of Trust (WOT)

AdBlocker Ultimate es un bloqueador de anuncios de código abierto gratuito que hace que gran parte del hecho de que no está en deuda con patrocinadores corporativos o comercializadores. Como resultado, no se incluirá en la lista blanca ni dejará pasar la publicidad "aceptable". El complemento elimina la publicidad , como anuncios de banner, videos y ventanas emergentes, a la vez que bloquea una variedad de herramientas de seguimiento en línea. Los usuarios tienen la opción de incluir en la lista blanca los sitios web seleccionados cuyos anuncios desean apoyar.

Te tenemos la respuesta. Con las extensiones de browsers, no solo puedes mejorar tu experiencia durante la navegación en Internet, sino que también puedes volverla más segura. Esto incluye las compras y la confiabilidad de los sitios que visitas. Pero también hay pequeños complementos para ayudarte a solucionar cualquier necesidad que tengas.

Estás haciendo una compra por Internet, pero no estás seguro del artículo o tienes dudas sobre si tiene el mejor precio. O las dos. Así que necesitas ayuda, porque quieres tener esa y otras seguridades cubiertas cuando estás adquiriendo un artículo que no estás viendo “cara a cara”.

Pixlr Editor

Disponible para: Chrome

Para el diseñador gráfico en ciernes, Pixlr le permite editar casi cualquier imagen que encuentre en Internet. Pixlr Editor es un editor de fotos de navegador para todas sus necesidades de edición. Ten control total sobre tus imágenes, incluyendo capas y efectos.

Link: https://pixlr.com/

Cite This For Me: Web Citer

Disponible para: Chrome

La correcta atribución de artículos e investigaciones en línea puede ser un dolor para los estudiantes y escritores. Cite This For Me viene al rescate con una extensión de navegador que le permite crear rápidamente una cita del sitio web con el formato correcto para los estilos de citas de APA, Chicago, MLA y Harvard, que puede guardar o copiar fácilmente en el portapapeles para usar en sus documentos.