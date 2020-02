Fa Orozco: “Sí hay gente que ve la importancia al movimiento de los booktubers”

En el año 2012, cuando eran muy pocos los hispanohablantes que se identificaban bajo el adjetivo anglosajón ‘Booktuber’ -el cual hace referencia a una persona que reseña y comenta libros en YouTube-, la mexicana Fátima Orozco decidió arriesgarse e iniciarse en ese mundo, sin pensar que su genuinidad, honestidad y naturalidad rápidamente la llevarían a calar en el gusto popular. Hoy en día, ocho años después, sigue haciendo lo que le apasiona. A través de su canal en la famosa plataforma de videos, bajo el nombre de Fa Orozco, comparte con sus suscriptores consejos, parte de su vida y, sobre todo, su amor por los libros. Como bien reza el dicho de que leer puede transportarte a diversos lugares sin tener que salir de casa, en el caso de esta lectora y escritora empedernida su profesión sí que la ha llevado, literalmente, a viajar por el mundo y explorar nuevas culturas. Su destino más reciente fue República Dominicana, país en el que se dio cita para participar en el 3er Encuentro Internacional de Booktubers. Estilos aprovechó la oportunidad para conversar con ella.

Tomando en cuenta que te arriesgaste a hacer algo que, en ese momento, pocas personas de habla hispana hacían, ¿fue difícil calar en el gusto del público y llegar hasta donde estás hoy?

Al contrario. Creo que es más difícil hacerlo (iniciar en el mundo de BookTube) ahora. Como antes no había mucha gente, resultó que me tocó estar en el momento y en el lugar indicado. Yo no sabía que la gente estaba buscando lo que yo también buscaba, entonces me dije: “Si no existe, es porque nadie se ha interesado”, pero al parecer sí. Mi éxito no fue algo de un día para otro. Fue poco a poco, con mucho trabajo y mucha disciplina. Y creo que sí, que ahora sí hay mucha gente que lo hace, por lo que, en mi opinión, es más difícil calar.

¿Es rentable ser booktuber?

Eso depende. Yo creo que, en general, ser youtuber no es rentable. Son muy pocos los que pueden dedicarse solo a hacer sus videos y ya, incluso si le empiezas a prestar atención, además de sus videos (los youtubers) hacen sus anuncios en redes, crean sus propias marcas; o sea, aun así necesitas estar distribuyendo tu trabajo.

Como bien comentas, ahora hay más booktubers que cuando te iniciaste. ¿Qué crees que te diferencia de los demás?

Eso es algo que me sigo preguntando. Yo no sé, porque al final del día sería más fácil ver algo que puede diferenciar mi proyecto de otro si lo que hago fuera producido y construido; es decir, hacer las cosas de tal manera porque sé que así me va a ir mejor. Tal vez si yo fuera así podría decirte que es este aspecto o el otro. Pero como solo soy yo, diciéndole a una cámara lo que le diría a mis amigos sobre un libro que me gustó, me es muy difícil entender qué me diferencia de los demás. Lo que es más fácil para mí definir es que la gente se da cuenta de que estoy siendo honesta y me es muy difícil tener pose o ser algo que no soy yo, y creo que la gente puede conectar con eso.

Además de lectora también eres escritora. Aunque sé que esta pregunta es como poner a una madre a escoger a su hijo favorito, si tuvieras que elegir entre escribir y reseñar libros, ¿con cuál te quedarías?

Reseñar libros, porque para reseñarlos tengo que leer mucho y yo disfruto mucho eso. Sucede que son dos aspectos diferentes de mi vida. Reseñar libros es un ciclo corto que semana tras semana cierro luego de hacer un video, mientras que escribir puede tomar años. Todo depende, porque hay días en los que prefiero escribir, otros en los que prefiero leer y otros en los que prefiero hacer videos. Tal como dijiste, es como elegir a mi hijo favorito, y no tengo (risas).

¿Cuál ha sido ese libro que marcó un antes y un después en la vida de Fa Orozco?

Uno de tantos fue ‘Bajo la misma estrella’ de John Green. El antes y después que marcó en mi vida fue porque hizo que la gente me ubicara mucho por ser la chava a la que le gustaba mucho ese libro desde su semana de publicación en inglés. Estuve hablando un año de ese libro antes de que estuviera en México. Ese marcó un antes y un después muy fuerte en mi vida porque además me hizo aprender y apreciar muchos aspectos de la literatura juvenil que antes no tomaba tan en serio.

Tu más reciente libro se titula ‘Había una vez mexicanas que hicieron historia’. ¿Aspira Fa Orozco a hacer historia y por qué le gustaría ser recordada?

Pues no sé si aspiro a hacer historia. No me preocupo por lo que los demás piensen de mí, pero de ser recordada me gustaría que fuera porque fui una lectora profesional que amó los libros y siempre fue honesta, o sea, que siempre dije lo que pensé sin miedo. El ser valiente no es la ausencia del miedo, sino hacer las cosas con todo el miedo. Entonces lo que más me interesa es que la gente recuerde que actué a pesar del miedo.

Hace poco dijiste en un video que dejaste la carrera de letras porque, en parte, tus maestros no entendían tu trabajo como booktuber y el grado de relevancia del mismo. En sentido general, ¿reciben los booktubers el apoyo que deberían?

Sí y no; eso depende. A mí me tocó una circunstancia en la que fui la primera de mis maestros que se veía en ese caso, ya después llegaron más chavas y chavos a la escuela a la que iba que veían mis videos y siguieron ese camino. Espero que ahora se apoye mucho más que lo que me tuvo que tocar a mí. Respondiendo tu pregunta, es algo muy ambiguo, porque tristemente hay gente que está frustrada y le duele que otras generaciones logren cambios que ellos no lograron y lo entiendo. Pero, como puede ser eso, también hay otros que nos apoyan y nos hacen eventos, como este caso en que me tocó a mí venir hasta acá. Sí hay gente que le ve la importancia al movimiento y el impacto que ha tenido.

Vienes al país a propósito del 3er Encuentro Internacional de Booktubers, organizado por la Vicepresidencia de la República. Cuéntanos sobre tu participación.