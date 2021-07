$!Facci realizará su primer torneo benéfico

Una visita al Hospital Robert Reid Cabral fue suficiente para ver la desesperación de las familias que no tenían recursos económicos para costear el tratamiento de un hijo. De ahí nace la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), que tiene la misión de salvar las vidas de la población infantil que padece de cáncer en República Dominicana, ayudando con los tratamientos y con un programa de atención médica de alta calidad, que desarrolla con el hospital infantil.

La pandemia no ha detenido esta hermosa labor que desde 2003 ha impactado a 2 mil familias. “El Cancer Infantil no se detuvo ante la pandemia y FACCI tampoco lo hizo! No podíamos abandonarlos. En el 2020 recibimos 111 casos nuevos y todos pudieron recibir aquello que necesitaron para ser tratados”, expresa Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la entidad sin fines de lucro.

En la actualidad 525 niños en tratamiento activo o seguimiento, reciben la ayuda de esta entidad.