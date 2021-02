$!Fashion Films RD regresa de manera virtual

La convocatoria está abierta hasta el día 28 de Febrero, y en esta cuarta entrega se premiarán las categorías: Best Fashion Film / Mejor Fashion Film, Best Direction / Mejor Dirección, Best Styling / Mejor estilismo, Best International Fashion Film / Mejor fashion Film Internacional, Best Cinematography / Mejor cinematografía, Best Story (Creative Concept) / Mejor historia o concepto creativo, y Best Commercial Brand Campaign / Mejor campaña publicitaria o de marca comercial.

La inscripción es totalmente gratuita y todos los detalles sobre cómo participar se pueden encontrar en las redes sociales de la muestra.

Los ganadores serán anunciados y sus cortos presentados en una celebración virtual que tendrá lugar el día 13 de marzo de 2021, a través de las cuentas de Instagram y Facebook del Fashion Films RD.