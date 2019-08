$!Fausto Mata: “Siempre me han gustado los retos con relación al cine”

Como comediante y actor Fausto Mata ha forjado una exitosa carrera tanto en la televisión como en los escenarios y que también lo ha llevado a formar parte de algunas de las comedias más exitosas del cine dominicano. Ahora él regresa a la gran pantalla con el próximo estreno de “La Maravilla”, película en la que mata interpreta a un padre soltero que intenta sobrevivir en las calles junto a su hijo cuando un día la vida de ambos cambia cuando se enteran de que recibirán una herencia.

¿Qué te convenció a participar en esta producción?

Primero porque tenía un equipo totalmente diferente a con los que yo había trabajado y José “Pascal” Alama fue el primero que se interesó en mi persona para participar en esta película. David Pagan es un director diferente y siempre me han gustado los retos con relación al cine y que la gente me la ponga difícil, que me haga sentir que hubo un esfuerzo extraordinario para ganarme los chelitos, porque en esta película realmente fue un esfuerzo tremendo la cantidad de repeticiones, porque Pagan era muy meticuloso. Llegaba agotado a mi casa pero inmediatamente agarraba el guion porque quería quedar mejor al otro día, hacer menos repeticiones e interpretar lo que él quería. Realmente me gustó este proceso, me mantuvo ocupado mentalmente desde que comenzó hasta que terminó.

El elenco de “La Maravilla” incluye muchas personalidades, algunos de distintos perfiles artísticos, ¿crees que eso enriqueció el humor de la película?

Sí, pero más que humor, esta es una película en la que es la situación que hace reír. No se basa en un chiste que yo pueda improvisar, sino que la situación es lo que la gente va a disfrutar. Al mismo tiempo uno no se puede descuidar porque la película no es netamente cómica, sino que también tiene acción, suspenso y tiene su parte dramática. El espectador no sabe cuál es el malo de la película porque cada quien tiene cola que le pisen. Ahí sí es verdad que cabe bien la frase que siempre digo, nadie sube limpio, todo el mundo tiene su maldad por dentro.

¿Cómo te preparaste para interpretar este personaje?

Una semana antes estábamos en el estudio leyendo el guion, pero luego ya en lo personal yo inclusive la mandaba propuestas a la producción y gracias a Dios coincidimos en muchas de las cosas. Me hice mi candado, me dejé crecer mi cabello, porque eso siempre lo he tratado de hacer, cada vez que me solicitan algo yo hago lo que me diga el director. Soy una persona que trato de verme diferente y eso me llena de orgullo de que he tratado de hacer las cosas de la forma más variada posible.

¿En qué otros géneros del cine te interesa participar fuera de la comedia?

Me gustaría un drama porque creo que lo puedo hacer y quiero que la gente me vea algún día en un drama extremo. He hecho algunas escenas en algunas de las películas en las que cuando me tengo que colocar en la fase triste veo que esa escena la gente la compra, veo que la gente lo siente. Cada vez que yo hago algo cerca de eso, me da ganas. Esta es la película donde no tuve que improvisar absolutamente nada, no querían improvisaciones en este argumento con relación a mi personaje y me gustó explorar. Esta fue la película donde exploré más que colaboré.