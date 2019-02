$!¡Feliz Galentine’s Day!

Se acerca un unofficial holiday importante que se celebra en la segunda semana de febrero, un día súper esperado, en el que se reúnen seres queridos. No, no es el requete-publicitado San Valentín. Te doy unos segundos para adivinar... ¿Nada? Obviamente hablamos del Galentine’s Day, el día de las amigas (las gals, en inglés). Esta festividad tan importante, celebrada el 13 de febrero, es un día de “Ladies Celebrating Ladies” (Mujeres celebrando a mujeres), y nació en la serie “Parks & Recreation”, durante el episodio #16 de su segunda temporada, titulado “Galentine’s Day”.

Estilo "The Office", Leslie Knope (interpretada por Amy Poehler) llena a sus amigas de regalos y pregunta a la cámara, “Oh, ¿qué es Galentine’s Day?”, y luego explica: “Es solo el mejor día del año. Cada 13 de febrero, mis amigas y yo dejamos a nuestros esposos y novios en casa, y nos juntamos y desayunamos. Mujeres celebrando a mujeres. Es como Lilith Fair, menos la angustia... más frittatas”. El periódico The Washington Post celebra la iniciativa declarando que ha resonado con tantas personas porque es un reconocimiento de que las amistades entre mujeres son importantes, enriquecedoras y merecen ser celebradas. Así que, un aniversario previo a su primera década, nos unimos a las mujeres que lo celebran. Conoce más sobre este día que te permitirá disfrutar con tus amigas, seas o no soltera, ya que tendrás disponible el 14 de febrero para compartir con tu pareja.

Actividades

Galentine’s Day no es un día de burla contra “los ilusos o los ilusionados que están cegados y amarrados a un día puramente comercial”. No es para amargadas... ¡También hay otras actividades que puedes realizar con tus amigas! El punto de este día es compartir, así que no te preocupes por organizar actividades complejas. 1. Brunch Classic & classy.

2. Karaoke Canten a todo pulmón con las canciones que recomendamos a continuación.

3. Cenar en un restaurante Será perfecto, ya que no se verán obstruidas por la sobreabundancia de parejas que inundará las calles el 14 de febrero. 4. Si prefieres quedarte en casa, ¿qué tal un girls’ night de pizza y películas? Disfruta de una tarde y noche catching up con tus buenas amigas.

5. Sleepover! Continúen con el punto 4. Incluso, puedes hacer un súper combo y combinar desde la número 2. De nada. ¿Consejo? Comprométanse a no utilizar sus celulares. Tomen fotos, boomerangs y videos... pero luego abandonen las pantallas para crear memorias y vivir el momento... al menos hasta mañana, uno de los días de más posts en las redes sociales.

Por mujeres, para mujeres

¿Qué mejores acompañantes que las películas, series y canciones que te motivarán a ser la mejor galentine posible? Estas producciones, como expresa la editora Sarah Parnass, “dejan en claro que las amistades femeninas requieren trabajo para mantenerse, pero cuando se comprometen a hacer ese trabajo, aprenden y se empoderan mutuamente. Sus tendencias de compartir de más, de apoyarse y de llenarse de cumplidos, recuerdan a los lazos que tenemos con nuestras amigas más cercanas”.

1. Gilmore Girls - Lorelai & Suki y Rory & Lane.

Esta serie, del tipo “feel good”, sigue la vida de Lorelai y su hija Lorelai, mejor conocida como Rory, a quien tuvo a los 16 años y quien es la luz de sus ojos. En “Gilmore Girls” vemos amistades especiales y duraderas, como la de Rory & Lane y la de Lorelai & Suki, las cuales resisten distintas creencias, estructuras familiares y estados de ánimo. La vida de Lorelai es un balance entre los pleitos con sus padres excéntricos y acomodados, Richard y Emily Gilmore, y su hermosa relación con su hija, Rory, en la que tiende a priorizar su amistad sobre su rol de madre. Esta amistad entre las “Gilmore Girls” es, quizá, la más preciosa de toda la historia.

Además, este programa es un fiel ejemplo de un proyecto audiovisual dirigido, co-escrito, protagonizado y hasta antagonizado mayormente por mujeres. Su realizadora es Amy Sherman-Palladino, y con ella se esconde otra amistad que merece ser celebrada: su relación con Lauren Graham, quien interpreta a Lorelai en la serie.

2. Friends - Monica Geller & Rachel Green

Sinopsis: Seis BFFs - tres hombres y tres mujeres - viven en el mismo complejo de apartamentos, enfrentando la vida y el amor en Nueva York. Intercambian parejas románticas y se interponen en los asuntos de los demás, conduciendo a una hilaridad que enamoró los corazones de todo el mundo.

1. “The Golden Girls” - Blanche, Dorothy, Sophia & Rose

Esta serie se resume en un comentario brillante de la periodista Stephanie Merry: “‘Golden Girls’ fue un recordatorio necesario de que el matrimonio puede ser temporal, pero las grandes amistades son para siempre”. Si necesitas otra razón para verla, solo diré Betty White, Betty White, la icónica y carismática Betty White.

Si quieres ver otras series con temática similar pero de fechas más recientes, considera los spin-offs “The Golden Palace”, “Empty Nest” y “Nurses”.

4. Parks & Recreation - Leslie Knope & Ann Perkins

Y claro, la serie [y la amistad] que inspiró todo esto... una amistad que puede motivarte a ser mejor amiga de las mujeres en tu vida. Específicamente, te recomendamos el episodio #16 de la segunda temporada, titulado “Galentine’s Day”, por razones obvias. La relación entre Leslie y Ann ha sido llamada el holy grail de la amistad femenina y uno muy raro para la televisión, ya que es una relación libre de dramas y llena de elogios.

¡Música!

Así como establece la periodista y editora Ashleigh Joplin, “a medida que nos hacemos mayores, parece que podemos mantener menos amigos. Toma tiempo darse cuenta de que no se trata de cantidad, sino de calidad”. Aquí compartimos 13 canciones para que entres en ambiente para el día especial, una para cada día de febrero en antelación al gran día, o para escuchar todas juntas mientras te preparas para verte con tus amigas:

Iniciemos con amistad y esas warm, feel-good vibes que inspiran nuestras mejores amigas... ❖ “You’ve Got a Friend in Me” - Randy Newman & Lylle Lovett (1996) ❖ “You’re My Best Friend” - Queen (1975) ❖ “Stand By Me” - Ben E. King (1961) ❖ “With a Little Help From My Friends” - The Beatles (1967) / Joe Cocker (1968) Si el 14 de febrero te inspira malos sentimientos y tienes emociones reprimidas, aquí tienes dos de amargue - una sutil y una evidente - para que liberes tu ser.

❖ “It’s A Beautiful Day” - Michael Bublé (2013) ❖ “We Are Never Ever Getting Back Together” - Taylor Swift (2012) Una vez saques toda esa mala energía de tu sistema, aquí tienes dos de ¡girl power! ❖ “Respect” - Aretha Franklin (1967) ❖ “Love Myself” - Hailee Steinfeld (2015) Y retornamos a la amistad, porque de eso se trata todo... ❖ “I’ll Be There” - The Jackson 5 (1970) ❖ “You’ve Got a Friend In Me” - Randy Newman (1996), Robert Goulet (1999) y Michael Bublé (2013) ❖ “Lean on Me” - Bill Withers (1972) ❖ “You’ve Got a Friend” - Carole King (1971) / James Taylor (1971) ❖ “Count on Me” - Bruno Mars (2010) Esta la compartió mi mejor amiga, Michelle, conmigo, hace muchas lunas. Hoy se la regalo a ustedes.

Bueno, y ya que estamos en el siglo XXI, quizá deberíamos empezar a proponer el Guylentine’s Day, y así podremos sugerir más amistades, como las de Harry, Ron y Hermione en Harry Potter, o todas las relaciones cambiantes pero duraderas de Friends (no solo la de Monica y Rachel), que robaron el corazón del mundo completo. En definitiva, todas las amistades son importantes.