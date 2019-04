$!Fernando Marías: “Sin amor pasional entre escritor y proyecto, no hay novela”

Nos elegimos mutuamente tras mucho atraernos, pelearnos, separarnos, volvernos a juntar... Si no hay amor pasional entre el escritor y el proyecto de novela no habrá novela.

Iba yo por un camino, de niño, y de pronto vi un puente. Al otro lado se movía algo. Era una hermosa historia de aventuras metida dentro de un libro. Crucé el puente sin pensarlo dos veces. Y aquí sigo. De este lado del puente. Me gusta como título para algo, aunque no sé para qué.

¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

Últimamente he adquirido la extraña manía de librarme de los libros que no voy a leer o no necesito. Es una especie de deconstrucción de la biblioteca que una vez me planteé tener. Así que ahora, básicamente, tengo dos clases de libros: aquellos que han superado la prueba y se quedarán conmigo siempre y aquellos que he sumado voluntariamente y con ganas a los libros por leer.

Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían?

“Poesía completa”, de Jorge Luis Borges; “El extranjero”, de Albert Camus; “Moby Dick”, de Herman Melville; “El embrujo de Shangai”, de Juan Marsé; y uno mío, “La isla del padre”. No por vanidad, sino por si algún día pierdo la memoria para poder leer quién fui.

¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

“Frankenstein”, de Mary Shelley.

Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

Vaya, Borges sale de nuevo. No hay quien le impida colarse, jaja. Sí, la felicidad se puede contagiar. Desde este punto de vista, podríamos decir que es la mejor enfermedad del mundo, la única gozosa. Lamentablemente, a veces se cura.

¿Qué libro amaneció contigo hoy?

Ahora estoy releyendo “Matria”, la última obra de la poeta española Raquel Lanseros. Lo releo porque cuando lo terminé sentí que debía empezarlo de nuevo. Es un libro mágico, no se sale de él.

¿Si fueses un libro, cómo te llamarías?

“Lolita”.

¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

Entre las páginas de algún libro de título desconocido está la solución a ese problema que te impide ser feliz.

Libro

La Isla del Padre

2015

Este libro surge a la muerte de su padre. El escritor se deja llevar por la escritura como alternativa al duelo y se adentra sin miedo en cada rincón de sí mismo. En la libertad con que va desgranando su viaje a la isla del padre encuentra el punto de equilibrio entre la nostalgia y la realización, entre el miedo y la incer-tidumbre. Un homenaje a la literatura y al cine que despliega numerosas formas de narrar.