$!Finanzas: la relación entre los millennials y el burnout

Esto no quiere decir que “adulting” sea especialmente difícil para esta generación o que se deba asumir que todos los millennials están luchando. Pero comprender cómo el agotamiento perjudica la toma de decisiones financieras, puede ayudarte a ti o a un ser querido a superarlo y a alcanzar sus objetivos.

Según un estudio de Gallup de 2018, los trabajadores millennials tienen más probabilidades que las generaciones anteriores de informar que se sienten burned out en el trabajo. La economía gig, las tentaciones de las redes sociales y las altas expectativas que los millennials tienen de sí mismos contribuyen a esta tendencia, dicen los expertos en finanzas conductuales.

EL BURNOUT ENGAÑA LA MENTE

El agotamiento no es lo mismo que el estrés.

Pagas más por conveniencia

Las personas a menudo están dispuestas a pagar más por conveniencia porque están agotadas, ya sea por trabajar en múltiples trabajos, por trabajar largas horas o por estar disponibles para trabajar todo el tiempo... y porque esto hace que las tareas cotidianas sean más fáciles, dice Theresa Stevens, una asesora financiera que trabaja con millennials en Declutter Your Money en Providence, Rhode Island.

Derrochas como recompensa

“Date un capricho” no es solo un hashtag; puede ser un mecanismo de afrontamiento. Cuando se trata de recompensarnos, “nuestra mente nos engaña para sacarnos del apuro”, dice Yarrow.

CÓMO VENCER EL BURNOUT

No puedes arreglar la economía o desear que la deuda desaparezca mágicamente. Pero al reconocer el agotamiento, puedes hacer que las cosas sean más fáciles. Así es cómo:

CONOCE TU “POR QUÉ”

Los valores no son lo mismo que los objetivos. Pagar una tarjeta de crédito es un objetivo, pero lograr la libertad financiera es un valor, dice Stevens.

PRESUPUESTO ESTRATÉGICO

Presupuestar no se trata de eliminar las cosas pequeñas que te dan alegría, como el ocasional Uber o tu hábito de café con leche.

APROVECHA LA MOTIVACIÓN

Cuando te sientas motivado, toma una acción única que te ahorrará esfuerzo, dice Beasley.

Configura una pequeña transferencia, tal vez el 5% de tus ingresos, a una cuenta de ahorros para que el dinero se pierda de vista. O corta una tarjeta de crédito (pero no cierres la cuenta) para que sea un poco más difícil, pero no imposible, comprar cosas que no valoras.