Francina Hungría: un intercambio entre su vista y una visión

¿Cuál es el rol de la Fundación Francina en eliminar los conceptos erróneos que existen en torno a la discapacidad? Cuando empecé a trabajar este tema, me di cuenta de que habían otras instituciones trabajando con éxito, pero enfocadas en un grupito con un perfil y características específicas. Si no educamos al entorno, no estamos en nada. Ese ha sido el pilar nuestro, que no nos hemos basado en condicionar solo a la persona, sino también al entorno que la rodea.

Una persona con discapacidad puede tener una discapacidad de formación porque no ha tenido acceso a la educación, pero eso no tiene que ver con su discapacidad física. La madurez, fuerza y enfoque que yo conozco de los niños con discapacidad es tan grande que, si contaran con las herramientas adecuadas, los demás deberían cuidarse, porque van a tener una gran competencia.

En distintos países es posible para personas con capacidades diversas vivir de manera autónoma. ¿Cómo está la República Dominicana en comparación? ¿Qué nos falta y por dónde empezamos?

Lo más importante es democratizar el acceso a la educación para todos, porque la autonomía no se desarrolla de la noche a la mañana. No es solamente poner una herramienta en la mano de una persona si ya tiene una vida entera en la que le han definido y limitado. Aún con la herramienta en la mano dirá, “Yo no puedo, porque yo soy esto”. Ahí se produce la autodiscriminación.

Se debe empezar por el acceso a generar competencias y mientras más temprano sea, mejor. A todo el mundo hay que darle la oportunidad. Sin embargo, hay personas que prefieren la etiqueta. Cuando tu discapacidad es un obstáculo, entonces se convierte en el centro de tu vida; es tu problema, no solo una de tus características. Esa es la diferencia.

¿Qué aconseja a las personas que están atravesando una transición y deben acostumbrarse a una vida distinta, quizá sin uno de sus sentidos o una parte de su cuerpo?

Hay muchos cambios más comunes que pueden causar depresión, como procesos de divorcio, fracasos en un proyecto profesional... En la medida en que estemos abiertos a lo desconocido y cambiemos el miedo por curiosidad o por un deseo de aprender algo nuevo, entonces se abrirán las oportunidades.

Si tuviera la oportunidad de recuperar su vida anterior como ingeniera, pero devolviendo los aportes que ha hecho y a las personas que ha ayudado, ¿intercambiaría su vista por el bien realizado?

Tú me estás haciendo la pregunta más difícil que me han hecho en toda la historia (se ríe). Sí, todavía pienso en todo lo que sufrí y se me encoge el corazón. Fue muy difícil; yo no creo que nadie debería pasar por eso. Todavía digo, “¿Yo pasé por eso? ¡Wow!” Ya pasó, qué bueno, qué alivio. Pero, si pienso en mi ahora, no me arrepiento de nada, aunque de volver atrás difícilmente diría, “Elijo pasar por ello”.

Es muy difícil tu pregunta, pero en estos momentos no me arrepiento de haber pasado por lo que pasé, de haber reaccionado como reaccioné; si hubiese tenido otra reacción, probablemente no estaría aquí. De hecho, fui muy afortunada. Estuve a pocos centímetros de que me volaran los sesos. ¿Cuántas personas han perdido la vida en situaciones similares y no tuvieron la oportunidad de sobrevivir y de hacer algo positivo con eso? Por donde quiera que lo mires, no puedo ser nada más que agradecida.