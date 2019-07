Freddy Ginebra: papá, abuelo... y gestor cultural

La búsqueda

Conocemos al artista Freddy Ginebra Giudicelli, pero ¿dónde nacieron sus pasiones artísticas? ¿Cómo era el hogar del niño Freddy?

Nací en una familia con dos tíos artistas -uno pintor y el otro poeta-, pero creo que este es un gen que nació conmigo. Desde niño me sentía artista: hacía veladas, escribía cuentos y tenía una pequeña camarita de cine mudo con la que andaba por todos lados. En las azoteas utilizaba sábanas para hacer obras de teatro que yo mismo escribía. Con el tiempo, fui actor en un grupo del colegio y en clases de teatro. Luego estuve en la televisión mucho tiempo y todo se fue desencadenando. Hicimos teatro en Bellas Artes y, de repente, un día me vi con una Casa de Teatro.

Celebramos dos legados importantes suyos: el Día de los Padres y los 45 años de Casa de Teatro. ¡Felicidades por ambos! ¿Cuál es el mayor orgullo de ser papá y abuelo, y de fundar y sostener Casa de Teatro?

Ser padre es un regalo especial de la vida. Mis dos hijos son regalos maravillosos. Me han dado cuatro nietos, que son todavía más maravillosos y que son mi polo a tierra. Mi familia es mi “lugar maravilloso”, donde yo me siento seguro, tranquilo y amado. Me dan mucha fuerza para enfrentar cualquier molino de viento que se me presenta en el camino.

En cuanto a Casa de Teatro, mi mayor orgullo es tenerla abierta, habiendo vencido tantos obstáculos. Esto da mucho trabajo. Hemos tenido días muy duros, en los que me he sentido desfallecer, he llorado, he pensado en tirar la toalla y no continuar, pero entonces aparece un nuevo artista que toca la puerta, y digo, “Ah, déjame darle la mano a este”, y ya me entusiasmo otra vez.

¿Qué se siente celebrar los 45 años de Casa de Teatro, tomando en cuenta los retos y exigencias que acarrea el arte?

Yo ni siquiera me doy cuenta. El otro día alguien me dijo que eran 45 y yo dije, “¿CUARENTA Y CINCO? ¡Eso es casi medio siglo!”. Me siento contento de haber sobrevivido, de haber mantenido este sueño con las puertas abiertas, de no haber claudicado frente a tantas cosas que nos han pasado. Afortunadamente aprendo de ellas y las olvido, porque es la única manera de salir adelante. Yo hago camino al andar, no me hago grandes planes. Como los Alcohólicos Anónimos, vivo un día a la vez. Y, de repente, todos esos días se suman y hacen medio siglo. Esa ha sido la vida. Estoy muy, muy contento. Todavía sigo luchando como el primer día... esto no se acaba nunca. Creo que eso me mantiene joven. La cantidad de artistas que viene me da deseos de vivir, de luchar, de seguir soñando.

Vivimos en una época en la que ser diferente es motivo de celebración, pero no siempre ha sido así. Usted ha dicho previamente que en la época en la que fundó Casa de Teatro pensar diferente se podía pagar con la vida. ¿De dónde surgen la pasión y la valentía de abrir las puertas para que otros puedan liberar las expresiones que llevan dentro?

La belleza de la vida está en respetar a los demás. Creo que las ideas se combaten con ideas; soy pacifista de conciencia. La violencia es el peor de los crímenes y no la tolero. Esta Casa está muy abierta. No aplaudo todo lo que se presenta aquí, pero lo respeto. La Casa es eso, es un lugar de respeto donde la gente viene y se descubre. Es una Casa de descubrimiento, y crezco muchísimo con cada persona que se me acerca.