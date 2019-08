Gerstung, la diversión de aprender con el movimiento

A pesar de que esta metodología de enseñanza tiene más de 50 años hoy día está en auge, quizá porque vivimos en tiempos de mayores demandas y frustraciones al intentar satisfacerlas arrastrando a la generación infantil al estrés extremo con comparaciones y métodos que solo logran atascar su camino en el aprendizaje. Si buscas alternativas, indagamos sobre una metodología de crianza en base al movimiento, de la mano de su creador, Siegfried Gerstung.

Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer la esencia de un método directamente de su creador, ¿podría decirnos qué es el método Gerstung?

Es la diversión de aprender a través del movimiento. En otras palabras, es la forma más duradera de asimilar sin importar la edad; no obstante, respecto al aprendizaje los niños siempre llevan las de ganar.

¿Cómo logra desarrollarlo y que tenga éxito?

Frente a un mundo cada vez más competitivo percibí la presión que muchos padres ejercían sobre sus hijos para que compitieran, haciendo comparaciones con otros. Esta situación me llevó a reflexionar y llegar a la conclusión de que cada persona debe competir contra sí mismo para potenciar sus habilidades, en vez de hacer comparaciones frente a otras. He de reconocer que mis conocimientos previos me ayudaron bastante, soy instructor de gimnasia, música y arte, no puedo ver la vida desde un solo plano; además de tener mi propia historia de la infancia, en la que la profesora me hacía preguntas y yo le respondía con cualquier actividad física; años más tarde, en la juventud, esto me encaminó al descubrimiento de este método.

¿En qué consiste el método Gerstung?

El aprendizaje se genera a través de la actividad física como respuesta a preguntas abiertas, que logran conectar el cerebro con el cuerpo para resolver diversas ecuaciones mediante el pensamiento crítico e independiente. Antes, cuando les enseñábamos a los niños, el papel era el medio, pero si sacas lo que hay en el papel y lo llevas a la realidad hay un concepto más completo.

Precisamente es la nobleza de este método lo que le da al profesor una forma diferente de enseñar muy distinta a la que se conoce convencionalmente, que solo pone en sus manos aritmética, lenguaje, ciencias y demás. Si bien son útiles no se logra de manera natural para que perdure en su mente y sus vidas. Lo que se busca es lograr un lenguaje y conectividad con los estudiantes para conseguir que el aprendizaje trascienda a una memoria a largo plazo.