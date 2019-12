$!‘Gift-Guide’ navideño para procrastinadores

Consulta el calendario. No, esto no es un sueño. Realmente es diciembre y el día de Navidad te está mirando directamente a la cara. ¿A dónde fue la temporada de vacaciones? Bueno, ya no hay tiempo para lamentarse ni pensar en eso.

Ya no podemos pedir mucho, pero todavía hay métodos para ahorrar dinero en tus compras festivas de último minuto. Aquí hay cuatro formas simples de hacerlo.