$!Gisele Bündchen comparte su rutina de ejercicios para lucir cuerpazo

Gisele Bündchen es probablemente una de las top models más envidiadas de la industria. Además de haber ocupado el puesto de la modelo mejor pagada de la historia por muchos años y ser ángel de Victoria’s Secret, aún retirada de las pasarelas la brasileña causa suspiros en sus redes sociales (y no solo por su apuesto esposo, el deportista Tom Brady), sino también por el despampanante cuerpazo que exhibe a sus 39 años.

Aunque en varias ocasiones la propia Gisele ha declarado que la genética la ha ayudado bastante, ¡honor a quien honor merece!: la verdad es que cuida bastante bien de su figura, y eso nos consta por sus publicaciones en Instagram, en las que la vemos haciendo yoga hasta con sus pequeños y comiendo súper saludable. Y claro, como eso no es suficiente para estar en tan buena forma como ella, la top ha querido complacer la petición de sus seguidores (tiene 16 millones en Instagram), que desde hace tiempo venían rogándole que compartiera su rutina de ejercicios.

“Mover mi cuerpo siempre me hace sentir muy bien y, como muchos de ustedes me han estado pidiendo que comparta mi rutina de ejercicios, aquí va uno de mis favoritos para fortalecer el core. Usualmente hago dos o tres series, dependiendo de cómo me sienta. ¡Espero que te guste!”, escribe la modelo en su video de IGTV en el que detalla los ejercicios que hace a diario.