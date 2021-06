$!Glosario: ¿qué significa LGBTQ+ ?

Lesbiana: se entiende por lesbiana a la mujer que siente atracción sexual y afectiva hacia otra mujer.

Gay: se entiendo por gays a los hombres que sienten atracción sexual y afectiva por su propio género.

Bisexual: esta es la persona que siente atracción por ambos géneros: masculino y femenino.

Transexual: este es tiene una biología que no corresponde con su identidad de género. Es decir, tiene un pene y no se siente hombre, o tiene una vulva y no se siente mujer. Esta persona se concibe a sí misma como perteneciente al sexo contrario y recurre a operaciones para cambiarse el sexo.