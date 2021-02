$!Google ofrece clases gratuitas para emprendedoras por el Día de la Mujer

Del 1 al 5 de marzo, Google estará brindando capacitaciones gratuitas a través de su programa “Crece con Google en casa” dedicadas especialmente a las mujeres que emprenden en el marco de la crisis sanitaria generada por la pandemia. Se trata de un panel y cinco cursos que girarán en torno a temas como la reactivación económica; la seguridad online; el liderazgo y el empoderamiento femenino; y herramientas para potenciar negocios y mejorar los recursos financieros.

La propuesta se da en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo. Las seis capacitaciones serán transmitidas en vivo a través de Youtube, el acceso será gratuito y requiere de inscripción previa a través de la plataforma “Crece con Google en Casa”.

A través de esta iniciativa, Google ofrece contenidos y capacitaciones entre las que se incluyen temáticas como “Trabaja desde casa” o “Administra tu negocio desde casa”, por ejemplo, con el objetivo de usar los recursos que hoy puede brindar la tecnología a todas las personas generando mejores resultados en su trabajo, sus negocios y estilo de vida. “En el entorno actual, más empleados, profesores y estudiantes están trabajando de manera remota. Con el objetivo de ayudar, reunimos algunas herramientas y recursos gratuitos que puedes usar para mantenerte conectado y productivo”, señalan desde la plataforma.

Las capacitaciones gratuitas serán:

Panel / Mujeres y la reactivación económica. Acompáñanos en un panel exclusivo con mujeres líderes de Hispanoamérica donde hablaremos de la perspectiva del rol de la mujer dentro de la reactivación económica que se viene, las oportunidades y los desafíos que existen. 1 de marzo - 9.30 AM (MX)/10.30 AM (CO, PE) /12.30 PM (AR, CL), regístrate Aquí.

Herramientas para ayudar a emprendedoras a potenciar sus negocios. Si estás a cargo de una PyME o de un negocio, queremos ayudarte a destacarte en línea, mantenerte conectada con tus clientes, y crear un sitio web gratuito a través de tu Perfil de negocio de Google. Además, te brindaremos algunos consejos para atraer nuevos clientes con la herramienta de publicidad en línea de Google Ads. 2 de marzo - 9.30 AM (MX)/10.30 AM (CO, PE) /12.30 PM (AR, CL), regístrate Aquí.

Consejos para aprender a gestionar las finanzas de tu negocio con Google. Si estás a cargo de una PyME o de un negocio, queremos ayudarte a dar los primeros pasos para la gestión financiera de tu negocio utilizando las herramientas de Google Workspace como las Hojas de Cálculo, Documentos, etc. 2 de marzo - 10.30 AM (MX)/11.30 AM (CO, PE) /1.30 PM (AR, CL), regístrate Aquí.

Liderazgo, autopromoción y empoderamiento femenino. Cuando las mujeres tienen acceso igualitario a las oportunidades y la información, todo es posible. Participa de la capacitación gratuita en la que vamos a compartir consejos y herramientas útiles de liderazgo, autopromoción y empoderamiento para ayudar a promover tu crecimiento y tu éxito profesional y personal. 3 de marzo - 9.30 AM (MX)/10.30 AM (CO, PE) /12.30 PM (AR, CL), regístrate Aquí.

Herramientas gratuitas para mantenernos seguras en internet. Existen investigaciones que indican que las mujeres suelen sentirse menos seguras al navegar por la web. En esta capacitación buscaremos entender por qué suele ser así y daremos recomendaciones que permitan que las mujeres tengan herramientas para poder navegar de manera segura y aprovechar todo el potencial de la web.

4 de marzo - 9.30 AM (MX)/10.30 AM (CO, PE) /12.30 PM (AR, CL), regístrate Aquí.

Herramientas gratuitas de Google para aprender sobre habilidades digitales y programación. Descubre las herramientas gratuitas de Google para adquirir nuevas habilidades digitales que te pueden ayudar en tu desarrollo profesional y nuevas herramientas que te pueden ayudar a aprender sobre programación y dar los primeros pasos en el mundo de la tecnología. 5 de marzo - 9.30 AM (MX)/10.30 AM (CO, PE) /12.30 PM (AR, CL), regístrate Aquí.