$!Grandes estrellas promueven mascarillas por los músicos

La pandemia del COVID-19 ha afectado al mundo en distintas formas, desde el confinamiento para evitar su propagación hasta el impacto negativo que ha tenido en distintas industrias y profesiones. Un ejemplo de esto ha sido la forma en que la industria musical ha sido afectada después de la cancelación de distintas actividades, conciertos, giras, festivales y otros eventos, lo que afecta tanto a los artistas como las demás profesiones relacionadas a la producción de música.

Para ayudar con esta situación artistas como Ariana Grande, Justin Bieber, Billie Eilish, The Rolling Stones y The Weeknd, entre muchos otros, se han unido a “We’ve Got You Covered”, una iniciativa benéfica apoyada por el sello de Universal y que consiste en vender mascarillas reutilizables con diseños personalizados para recaudar fondos para asistir a los integrantes de la comunidad musical que han sido más por la crisis del coronavirus.