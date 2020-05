Guía de ayuda para niños con autismo durante la cuarentena

Esto ayuda en caso de que su hijo no admita y amplifique sin darse cuenta las emociones difíciles que pueda estar enfrentando consigo mismo, como suelen hacer las personas en el espectro. Ambos pueden necesitar más espacio de lo habitual. Está bien.

Si usted necesita tiempo para adaptarse a los límites y las demandas de la cuarentena, sus seres queridos con autismo necesitan aún más tiempo. No espere que adopten de inmediato nuevas rutinas, como el aprendizaje en línea o quedarse encerrados en casa. Haga que sus nuevas rutinas sean tan atractivas, en sus términos, como sea posible. Comprenda que algunos asuntos, como usar una mascarilla, puede no ser posible por razones sensoriales. Y encuentre una manera, usando el estilo de comunicación que funcione mejor para su hijo, para preguntar: “¿Estás listo?” para cualquier actividad o transición.

Deje que su hijo se estimule

Ya sea con actividades como balanceándose, agitando las manos, usando un fidget spinner, entre otras, siempre que se autorregule y no se lastime. No quiere que nadie juzgue su forma compulsiva de comer o su conducta de darse atracones, así que tal vez trate de entender como su hijo se autorregula a sí mismo.

Tenga en cuenta la disposición social de su hijo

Algunas personas con autismo son introvertidas y se contentan con quedarse en casa, o sienten que su ansiedad disminuye en ausencia de dinámicas sociales impredecibles, pero muchas otras son extrovertidas que extrañan profundamente sus vidas sociales .

Asegúrese de que su hijo realice actividad física

Esto es muy importante especialmente si tiene mucha energía. Cualquier ejercicio o movimiento es bueno. La actividad física es crucial para la capacidad de autorregulación de muchas personas en el espectro del autismo.

Esté atento a signos sutiles de enfermedad

Tenga en cuenta que las personas con autismo no siempre pueden percibir o expresar sentirse mal y, de todos modos, pueden no comportarse como una persona enferma típica. Algunos implosionarán cuando estén enfermos, otros continuarán como si no estuvieran enfermos en absoluto y, en algunos casos, si tienen fiebre estarán más comprometidos o autorregulados de lo habitual. Puede ser útil establecer la temperatura de referencia de su hijo y controlarla diariamente.

Este es un artículo de Shannon Des Roches Rosa es editora sénior de la página Thinking Person’s Guide to Autism y del libro del mismo nombre.