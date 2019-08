$!Guía de gifs para presumir en WhatsApp

A veces uno se ve en medio de una conversación, ya sea chateando por WhatsApp o por cualquier red social, y le falta una respuesta simple, concisa y hasta graciosa para expresar una emoción o idea. Aunque muchos prefieren valerse de un meme, el uso inteligente de un gif animado puede lograr esto y hasta enriquecer el significado de su respuesta. Además, como hay miles de opciones para cualquier situación que pueda surgir, lo ideal es preparar un arsenal de alternativas que estén listas para usarse al instante, pero como también hay que saber cómo y cuándo utilizarlas, a continuación veremos algunos ejemplos del uso apropiado de un gif.

Responder una pregunta tonta

En estos casos es mejor solo compartir el gif y esperar que la persona caiga en cuenta de la barbaridad que acaba de preguntar. En el caso de que la persona se tarde más de un día en este proceso quizás sea momento para reevaluar esa relación.

Expresando sorpresa

Para esos casos en que la persona con la que chatea comparte una información que para él o ella significa una gran noticia, pero usted no quiere que ese individuo se dé cuenta de que en realidad no le importa, un gif de asombro puede ser la respuesta apropiada y si quiere hasta puede complementarlo con un comentario similar a “¿Cómoooo? ¡Qué bueno!” o “¿Quéeee? ¡Me alegro por ti!”.

Comentar el estado del tráfico

Puede ser durante la época navideña, cerca del Día de las Madres o simplemente la hora pico al salir del trabajo, pero verse en medio de un tapón es inevitable; aun así, si las personas que lo esperan empiezan a atacarlo por estar tarde, un gif puede ser una gran solución diplomática para controlar el instinto de responder con palabras no aptas para menores de edad.

Para darle punto final a una discusión

Hay ocasiones en las que hay que darle un punto final a una conversación que se está tornando desagradable y cambiar de tema. Esto se puede lograr con el uso de un buen gif, solo hay que tener buen timing y no tenerle miedo al hecho de que el mensaje se malinterprete y la conversación se convierta en una discusión. Lo más recomendable es practicar esta táctica con algunos conocidos menos importantes antes de probar su suerte con una amistad que realmente valore.

Responder a invitaciones

Ya sea un cumpleaños, ir a una cena o hasta reunirse con los amigos después del trabajo, siempre es agradable ser invitado a cualquier actividad social, y con este gif en particular solo es necesario incluir una frase como “Estoy listo” o “Nos vemos allá” y ya cuentas con la respuesta perfecta. Claro, la frase y el gif pueden variar dependiendo de la actividad y el nivel de confianza que tengas con la persona que te invitó. También es muy importante confirmar que has sido invitado al evento porque si no es el caso todo lo dicho anteriormente puede tener un efecto negativo.

Motivar a un amigo

A veces las palabras de un amigo pueden hacer toda la diferencia cuando uno se ve envuelto en una situación estresante, pero si estás en medio de una reunión, otra conversación más interesante o cualquier situación que no te permita una respuesta muy detallada, un gif puede servir para expresarle a tu amigo que lo apoyas o por lo menos entretenerlo lo suficiente hasta que puedas pensar en un mensaje más motivador.

Enchinchar a un amigo

Por otro lado, entre amigos hay suficiente confianza para burlarse el uno del otro y para estos casos hay una variedad ilimitada de gifs. En estos casos puedes ser tan creativo como quieras y si se pasa de la raya puedes recurrir a un gif reconciliatorio.

Para expresar confusión

Ya sea que alguien hizo un comentario que no tiene sentido o se ha unido muy tarde a una conversación, de vez en cuando uno se ve en una situación que carece de sentido. Cuando eso ocurre conviene dejar un gif para expresar su confusión y darle un descanso al chateo ante de retomarlo. Si aún no comprende lo que ocurre, simplemente coloque el gif más extraño que encuentre y use la excusa para cambiar la conversación.

Respondiendo a un número desconocido

En los casos de números desconocidos que quieren entablar un diálogo o personas con las que no deseas conversar por cualquiera que sea el motivo (invitaciones no deseadas, un amigo que siempre se queja de algo, etc.) la frase de “new phone who dis?” es la respuesta ideal que solo mejora cuando está acompañada de un gif apropiado.

Escaparse de una conversación o grupo