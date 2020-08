$!Guía para entender las diferencias entre las pruebas de Covid-19 (y cuál de ellas necesitas)

1. Pruebas directas: RT-PCR y Panel Respiratorio + SARS COV-2

Qué pasa después del 8vo día : Entre el día 10 y 12 empiezan a aparecer los anticuerpos IgM e IgA, que son los primeros en aparecer en una infección, pero no duran mucho en la sangre. Eso significa que los anticuerpos estarán presentes en tu organismo que ya empezó a producir una defensa. Después, entre el día 12 y 14 comienzan a producirse los anticuerpos IgG, que quiere decir que ya tienes la presencia de anticuerpos de memoria, lo cual significa que tuviste el virus y en ese momento ya no eres contagioso, es decir no tienes suficiente carga viral para transmitir la enfermedad.

Respuesta a las dudas y preguntas más frecuentes

Recientemente los criterios de la OMS han sido actualizados, y para dar de alta a una persona contagiada ya no se requiere de la realización de dos pruebas negativas consecutivas de la RT-PCR en un paciente. La prueba RT-PCR tiene la capacidad de medir la carga viral todavía presente (o residuos) y una persona que produzca anticuerpos tipo IgG (anticuerpo que se produce como respuesta de defensa del organismo ante el virus y nos habla de infección pasada), podría dar positiva en su RT-PCR pero con una carga viral mínima. Sin embargo, como la prueba es cualitativa y no cuantitativa, no permite medir la carga viral que posee el paciente en ese momento y si esta pudiera ser considerada como potencialmente contagiosa.

1. ¿Qué tipo de prueba debo hacerme para volver a trabajar si he estado infectado? ¿Debo hacerme dos veces la prueba? El protocolo inicialmente era hacerse la RT-PCR para saber si la presencia del virus era detectada o no. En caso de ser positivo, se solicitaba una segunda RT-PCR a los 14 días, y, en caso de dar negativa, se podía liberar al paciente. Esto era así porque en ese momento no se disponía de las pruebas de anticuerpos y solo se podía manejar al paciente con las pruebas de RT-PCR.

5. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para los resultados de las pruebas?

Las pruebas de RT-PCR tienen un período de respuesta de 48-72 horas. El panel respiratorio [con Covid incluido] se entrega el mismo día. Las pruebas serológicas cualitativas y semicuantivas se procesan diariamente, con resultados en 24 horas.

6. ¿Quién debería hacerse la prueba?

- Todos aquellos que han estado en contacto con un caso positivo.

- Los médicos y personal sanitario, por ser personal de riesgo.

- Personas que presentan los síntomas asociados a la enfermedad.

- Quienes vayan a viajar, o someterse a cirugías, entre otras.

7. Si la prueba sale negativa, ¿significa que no tengo COVID-19?

El diagnóstico de la enfermedad incluye la historia clínica, la epidemiología y se corrobora con la prueba del laboratorio y las imágenes (pruebas complementarias que apoyan el diagnóstico clínico). Si me hago hoy la prueba RT-PCR, aunque salga negativo eso no quiere decir que pasado mañana no me exponga en algún lugar, me contagie y dentro de una semana empiece a presentar síntomas. La gente tiene que crear conciencia de lo que estamos viviendo. Realmente al 80% de las personas les pasa desapercibida o leve la enfermedad, pero hay un 20% -aquellas con co-morbilidades (hipertensas, diabéticas, obesos, cáncer, asmáticos, inmunocomprometidos, etc) para las que el virus puede ser mortal.

8. ¿Es la prueba el único medio para tener un diagnóstico?

No, la prueba no es lo único para tener un diagnóstico, una prueba te va a tranquilizar o preocupar, pero si por alguna razón la prueba no ha podido ser tomada o entregada al paciente, el médico que trata al paciente puede ir procediendo con las imágenes u otras analíticas. Si esas pruebas están alteradas y presentan el patrón típico del COVID-19 hay que actuar; y el médico puede ir monitoreando a pesar no tener la RT-PCR. Ojo, no le quito la importancia a la prueba, porque entiendo la importancia del reporte de la PCR, pero hay otras pruebas, como el Panel Respiratorio o la clínica. Realmente hay que tomar un conjunto de cosas en cuenta, como la historia clínica del paciente, los síntomas, las imágenes propias de esta enfermedad (tomografías y radiografías) y pruebas de laboratorio clínico, que no son la PCR ni las de los anticuerpos, que están a disponibilidad de los médicos y los pacientes en todos los laboratorios, y pueden dar información según los parámetros que arrojen. Hablamos de pruebas como el hemograma, la procalcitonina, la Proteína C Reactiva ultrasensible, la Troponina 1, el Dímero D (muy importante porque en esta enfermedad se afecta mucho la coagulación), la ferritina, las pruebas de panel renal y hepático, los gases arteriales, la vitamina D (que se altera) y otras pruebas que se pueden utilizar como marcadores de gravedad de la enfermedad, como es la interleucina 6 (IL6), que pueden ayudar al diagnóstico. Por eso el paciente debe estar muy bien orientado por su médico.