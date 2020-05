$!Guía para tener una reunión virtual efectiva

Este es el momento para también darle seguimiento a otros detalles relacionados al espacio donde realizará la videoconferencia. Lo ideal sería utilizar un fondo blanco, pero si ese no es el caso, los cuadros, adornos, muebles y cualquier otra cosa que vaya a salir en la pantalla deben proyectar una imagen profesional. Es decir, si hay regueros en el hogar hay que recogerlos (o saber cómo esconderlos). También es recomendable avisar a los demás miembros de su familia que necesitará que colaboren evitando hacer ruidos innecesarios y quizás ubicar a su mascota en otro espacio de la casa o apartamento. El punto es disminuir la posibilidad de que surjan distracciones.

Etiqueta es etiqueta

Una vez iniciada la videoconferencia, se debe de tratar e seguir la misma etiqueta que cualquier reunión cara a cara. Todos los asistentes deben concentrarse en el tema que se está tratando y eso quiere decir que no se debe interrumpir la reunión para comer, pararse algo, hablar con otra persona que no forme parte de la reunión, ver videos de YouTube, no responder correos personales, entre otras distracciones.



Un coro de voces

Hay que tratar de que se escuchen las voces de todos los que forman parte de la videoconferencia. Es la responsabilidad del que dirija la reunión que todos se involucren y den su opinión sobre los temas que se están tratando, algo difícil con los integrantes más introvertidos, pero hay que tratar de que cada uno tengo su momento ante el micrófono y se integre a la conversación, ya sea solicitando actualizaciones de proyectos, asignando tareas u ofreciendo asistencia.



Una sonrisa auténtica

Como en cualquier reunión, saber utilizar el lenguaje corporal y las expresiones faciales durante una videoconferencia es sumamente importante para ayudar a comunicar sus ideas y mantener un ambiente agradable durante el encuentro. Sí es recomendable ensayar antes de la reunión, pero lo más importante es ser auténtico y una sonrisa siempre cae bien.