$!Hablemos de sexo y relaciones

Lanzamos las preguntas y he aquí las respuestas. Es cierto. Todavía cuesta hablar de temas relacionados a la sexualidad y relaciones de pareja, pero como cuidamos la identidad de nuestros encuestados, obtuvimos respuestas muy abiertas y sinceras. A continuación, les presentamos los resultados. ¿Qué te resulta atractivo de una persona para que te guste? La personalidad, inteligencia, la buena apariencia física y que sea una persona limpia, fueron las respuestas más mencionadas. En la parte física, las partes preferidas son los ojos y la sonrisa (incluyendo la dentadura). Les sigue la boca, los senos. Otras cosas mencionadas: la sencillez, su manera de manejarse frente a los demás, su forma de vestirse, la picardía, su sentido del humor, inteligencia, la mirada, la estatura, color de piel y su manera de conversar. Este cuento “sí” ha cambiado Como muestra el gráfico, la mayoría de los encuestados dijo que sí tendrían sexo en su primera cita.

El tema de la masturbación siempre ha causado opiniones encontradas. En este caso, no ha sido la excepción. Esta es la opinión de los encuestados

Compartir este elemento ¿Qué piensas de la masturbación? ¿Es saludable? Solo un 8% dijo que no. Un 2% que no tienen una opinión al respecto, solo lo considera placentero y el resto (90%) dijo que sí es saludable. Estas fueron algunas de las justificaciones: Es una forma segura de sentir placer.

Ayuda al reconocimiento y la autosatisfacción. Liberan de mucho riesgo.

Previene problemas de próstata y ayuda en momentos de estrés.

Ayuda a mantener la salud mental. El hombre es más irritable y violento cuando no tiene sexo, entonces la masturbación ayuda con esto.

Es una manera de aprender a conocer tu cuerpo.

Libera del cansancio

Relaja.

Un desahogo personal.

Es una forma de evitar un mal acto sexual.

En los hombres es problemático porque cuando el cuerpo no es capaz de sacar los espermas de sus sistemas por un gran período de tiempo, se produce algo que se llama “Blueballs”.

Pensándolo bien... no lo sé Un 30% de los encuestados no sabe que es un fetiche (en este caso sexual). Para ellos, la definición que da la Real Academia de la Lengua: “Desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo”. Un 50% dice que no tiene fetiches. El resto (20%) nos confiesa cuáles son: - Senos grandes - Amarrar a una mujer - Tener relaciones con un desconocido - Rough sex (sexo rudo) - Verme en el espejo - Que me vean mientras me masturbo - Un trio - Nalgas grandes ¿Qué hay de las fantasías sexuales? Pues la curiosidad es mucha. Solo un 4% de los encuestados dijo haber cumplido con todas sus fantasías y que no descartaba “nuevas opciones”. Un 2% dijo no tener ninguna, y el 94% dijo que sí las tenía, aunque no todos compartieron cuáles eran. Estas fueron las respuestas de quiénes sí lo hicieron: - Tener sexo con dos mujeres (un trío) - Hacer una orgía - Fisting a otra persona (el fisting es “una conducta sexual que consiste en la introducción de la mano o parte del brazo en el ano o en la vagina). Hay quienes sí, otro no Estas son las respuestas sobre qué tan atrevidos son en el sexo: Los “sí” - Siempre depende de la pareja y la química entre ambos. - Me atrevo tanto hasta que mi pareja íntima lo permita. Es un asunto de mutuo acuerdo, si ella no quiere, pues declino. conozco mi cuerpo, por lo tanto, sé lo que me gusta. He tenido muy buenos compañeros amantes y muy pocas malas experiencias. - Me gusta explorar - No tengo tabúes - Para complacer a mi pareja - Hago lo que sea necesario para mantener la motivación, la aventura. Los “no” - El sexo es algo biológico y que todos los seres humanos necesitan, como comer o dormir. - Me da un poco de vergüenza - El sexo es algo biológico y que todos los seres humanos necesitan, como comer o dormir. - Soy un poco cerrada con ciertas cosas - No soy muy de iniciativas, voy siempre a lo seguro, aunque me dejo llevar si mi pareja quiere experimentar. ¿Qué es lo más loco, inesperado o nunca pensaste hacer, y lo hiciste? Hay unos cuantos de adrenalina. Compartimos algunas de sus aventuras: - Hacerlo en los matorrales de Bahía de las Águilas con las espinas y el solazo en su buena - Sexo al aire libre - Sexo anal - Sexo en la cocina con posiciones acróbatas - Sexo con 4 chicas a la vez - Tener sexo en el auto - Sexo en un lugar público pero solitario - Lamerle el culo a mi pareja - Recibir sexo oral de mi novia de entonces en el patio de la casa de su amiga, mientras la amiga estaba ocupada en algo. - Tener sexo en una escalera de un edificio - Sexo en público - Hacerlo frente a la gente sin que se den cuenta - Sexo en un minibús lleno de personas. - Tener sexo con alguien que conocía poco en la arena en Terrenas, a pocos metros de un bar. - Hacer el amor en el techo de un edificio bajo la lluvia. - Sexo en el lugar de trabajo de mi pareja - Tener sexo delante de mis amigos. - Abordar un avión para viajar a otro país para una cita con un chico que había conocido hace un mes en un aeropuerto y con el que solo había conversado después algunas veces por internet. ¿Tu peor encuentro sexual? - Mi primera vez - No me gustó que no sentí nada. Miembro muy muy pequeño. - Alguno en la juventud el que participé sin muchas ganas por algún tipo de compromiso absurdo. - Una vez que la persona con la que estaba no llegamos a conectar... - Con una chica que me gustaba mucho y que estaba muy buena, y en la cama tremenda decepción - El de la primera vez, me dolió un poco - Una vez me visité una cabaña con una mujer que conocí en las redes, nos vimos físicamente ese día y fue todo un fracaso, no logré tener una erección satisfactoria - Con una chica muy poco higiénica - Un tipo con el pene pequeño y con inseguridades causadas por eso - Con una prostituta, principalmente porque fue mi primera experiencia sexual. Esto tuvo consecuencias psicológicas. - Con una “momia” que no se movía - Con una persona que no se preocupó por darme placer. - Uno que no pude tener un orgasmo - Uno que hice por despecho. No tenía complicidad con el muchacho. Ambos estábamos borrachos. - Uno en el que lastimé por atrás y terminó todo - Una en la que el hombre no logró la erección y seguía intentando penetrar - Uno en el que me sentí usada - El que hice sin atraerme la persona, pero si para complacerla. - Aquel que, por satisfacerse, me haga cosas que no me agradan, por ejemplo, rozar constantemente el clítoris, me resulta incómodo El momento previo, ¡sí vale! La mayoría dijo que sí necesita una motivación antes de tener una relación sexual.

A la pregunta sobre ¿Cada qué tiempo tienes una relación sexual?, la mayoría afirma que mantiene relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana, interdiario (un día sí y otro no) y cada dos días. Otros dicen tener relaciones diario, semanal, 3 o 4 veces al mes, una vez al mes, no muy frecuente. ¿Te gusta el sexo rudo o suave? Las respuestas están algo parejas... pero gana el sexo suave.

¿Dominante o te gusta que te dominen? La verdad es que a esta pregunta, la mayoría se inclinó hacia ambas dependiendo las circunstancias. Por ejemplo: Un hombre dijo que suele ser dominante, pero que cuando la mujer lo domina “es más placentero”. Otro ejemplo explica: “Me gusta que me dominen. Me gusta que sea el otro que lleve la iniciativa, pero opino si algo no me gusta o si quiero que me hagan algo de determinada manera”. Un 65% ambas, un 20% es dominante y el otro 15% le gusta que le dominen.

Compartir este elemento ¿Qué hay sobre las posiciones en el sexo? Aquí la selección de las favoritas: La cucharita. Ambos de costado.

69

El franco tirador

Doggie style o el perrito

Arriba

Mirándonos a la cara sentados entrelazados

Misionero

La mujer en el borde de la cama

Esto es lo que suelen hacer después de mantener relaciones sexuales Relajarse, dormir, abrazar la pareja, ir al baño, tomar una ducha, hablar, vapear, descansar, acariciar a la pareja hacerla sentir segura; comer o beber; besar a la pareja, acurrucarse, tomar agua, limpiarse, ver televisión ¿De qué te enamoras? La mayoría eligió el buen trato. Le sigue la personalidad y/o forma de ser. Le sigue que sea inteligente, cariñoso y divertido. Otras opciones citadas fueron la honestidad, el respeto, la afinidad, que sea detallista, la belleza física, (en la mujer) que sea femenina, el buen sexo, la lealtad, la higiene, los valores Sin titubeos. Vamos al punto Ante la pregunta de que si prefieren que sean directos o a la antigua, un 48% prefiere que sean directos. Un 44% prefiere que sea paso a paso y un 7% ambas.

Compartir este elemento ¿Eres de relaciones largas o cortas? 86% dice ser de relaciones largas Un 5% de relaciones cortas El 9% ha tenido tanto relaciones largas como cortas

Todavía la mayoría de las personas no confían en las redes para conocer personas

Borrarl@ o no borrarl@, ese es el dilema Un 50% dice que no lo elimina de las redes. Que sí lo borra de las redes un 45% y el 5% restante, dice que “depende”. Veamos en detalles algunas de las razones de estas respuestas: Los sí Porque necesito mi espacio para cerrar ese capítulo. Si fue tóxico Ahorrarnos disgustos Hasta que la herida sane Es mejor olvidar si no te interesa volver Para que no me “brechen”. Tal vez Depende de las circunstancias del rompimiento y del nivel de madurez de la persona. Siempre que sea de mutuo acuerdo Solo si no me interesa saber nada de su vida No Siempre sigo de amigo Si estuvimos juntos fue porque obviamente algo me gustaba Si es una persona que me aporta, no Es una tontería hacerlo Si fue en buenos términos