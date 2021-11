Hablemos de suplementos con Hiedy Paniagua y Haidy Cruz

Paniagua, emprendedora en el mundo del fitness, y que ha lanzado su línea de suplementos de proteína, “Haidy Cruz Fit by Vitalifestyle”, habla con Hiedy Paniagua sobre cómo dar esos pequeños pasos para moverse hacia una vida más fit y saludable, cuidando sobre todo la alimentación. Y en ese aspecto aclara quién puede y cómo se deben consumir las proteínas si estás haciendo ejercicio y deja muy claro que no hay alimento que te haga engordar o adelgazar, es como tú balanceas tu comida donde está la clave. No hay alimentos ni entrenamientos mágicos, el punto está en el balance y en encontrar esa rutina de éxito que te funcione a ti.

Ahora, ¿cuánta proteína debemos tomar? ¿Hay una fórmula que funciona para todos? Cruz explica que el ser humano debe ingerir 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Ejemplo, si pesas 150 libras, divides esas libras entre 2 (más o menos), que te da 75 kg, cifra que multiplicas por 0.8 y eso te da la cantidad de fuente proteica diaria que debes consumir, unos 60 gramos aproximadamente, y ahí debes incluir la que comes normalmente (pavo, pollo, pescado, huevo, yogur, etc). Por ejemplo, Haidy comenta que su línea de proteína es de 26 gramos; así que si de esos 60 gramos que necesitas diarios, su línea te proporciona 26 gramos, el resto lo puedes obtener a través de tus comidas regulares. Lo ideal es complementar ambos y no tratar de ingerir la meta de proteína solo en base a suplementos. Por eso Haidy Cruz recomienda tomarla una o dos veces días: 4 o 5 onzas de proteína en polvo con hielo y una pieza de fruta en la mañana y en la tarde si sufres de hambre o ansiedad. Y aunque reconoce que el exceso de proteína en el cuerpo no es malo, confiesa que el balance siempre será la mejor guía para llevar una buena nutrición.

Foto y video: Nelson Pulido