$!Hard Rock Hotel Punta Cana te mantiene Safe + Sound

Lo primero que encontrarás a la llegada será un tapete desinfectante para entrar al lobby, presenciarás la desinfección de tu equipaje, y recibirás un kit Safe + Sound (con toallitas desinfectantes y mascarilla), un éxito si has olvidado llevar la tuya. Mientras te registras y desinfectan tu pulsera, o conversas a través de un flexiglass para hacer tu check in, quizás pienses que han olvidado tomarte la temperatura, pero no es así: varias cámaras térmicas, situadas en las entradas del hotel y los edificios, se encargan de medir a cada persona y avisar al centro de mando si hay alguna subida de temperatura.