$!¿Hay una hora ideal para comer?

Los eructos impiden conciliar el sueño

El biorritmo del sistema de digestión

Antes se creía que todo dependía de la ingesta total de calorías en el día y no de cuándo o cuán seguido se comía. “Pero actualmente hay indicios de que el momento (en que se consumen alimentos) también juega un rol. Algunos estudios muestran ventajas para la salud si el desayuno es abundante y la cena menos calórica”, explica Holzäpfel.

Esto tiene sentido, ya que el sistema digestivo depende del biorritmo. Este es más activo en las horas de la mañana, mientras que por la tarde-noche trabaja menos.

Pero esto no significa que sea acertada la afirmación según la cual todo lo que se come a partir de las 18 horas no se digiere. “La digestión comienza cuando se mastica y con la saliva en la boca”, explica Donalies. Y el tracto gastrointestinal no suspende su trabajo del todo durante la noche.

Sin embargo, algunos alimentos son más fáciles de digerir, y otros más difíciles. Las comidas muy condimentadas, calientes o fritas y las cenas abundantes, como los guisos muy pesados, permanecen más tiempo en el tracto gastrointestinal y se digieren más lentamente. El alcohol también demora la digestión.

Esto puede provocar molestias como pesadez, hinchazón o acidez. “Quien tenga estos problemas debería no comer tanto por las noches, y un máximo de tres o cuatro horas antes de irse a dormir”, aconseja la experta de la DGE Donalies.

Los alimentos líquidos, como las sopas y las papillas, tienen un tiempo de retención más corto y, por tanto, suelen ser más digeribles.