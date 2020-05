$!HBO lanza su nueva plataforma de streaming para competir con Netflix, Disney y Apple

HBO ayudó a crear televisión de primera calidad décadas antes de que Netflix y Amazon comenzaran a buscar grandes celebridades de Hollywood para sus programas.

Ahora esta cadena de TV por cable -con shows legendarios como "The Sopranos", "The Wire" y "Game of Thrones"- entra en la guerra del streaming al lanzar este miércoles su propia plataforma, HBO Max, en medio de una fuerte demanda de contenidos por la pandemia del coronavirus que ha obligado a millones a permanecer en casa.

"En la abarrotada constelación de marcas de entretenimiento, HBO es la joya de la corona", dijo Christopher Smith, profesor de comunicación de la Universidad del Sur de California (USC). "Y con la fuerza de la marca HBO se están abriendo camino en la guerra del streaming".

El mercado está muy concurrido. Además de Netflix, Amazon Prime y Hulu, se sumaron recientemente otros servicios como Disney+, Apple TV+ y Quibi.

Pero después de licenciar sus películas y series por años, la casa matriz WarnerMedia sintió que ya no podía eludir esta tendencia en Hollywood.

El lanzamiento de HBO Max sigue a la compra de Time Warner por el gigante de las telecomunicaciones AT&T por 85,000 millones de dólares, reuniendo bajo un mismo techo todos los títulos de este imperio en expansión.

Programas amados de Warner Bros como "Friends" se mezclan en esta plataforma con clásicos del cine, desde "Casablanca" y "Ciudadano Kane" hasta "Batman", junto a los exitosos programas de HBO.

El lanzamiento se suponía que tenía que coincidir con un muy esperado reencuentro de "Friends", que tuvo que ser pospuesto por la pandemia.

Los ejecutivos de HBO Max esperan que este atraso generalizado en las producciones de Hollywood sirva para sumar suscriptores atraídos por los clásicos en estos tiempos de mucha ansiedad.

"Estamos aprovechando la nostalgia y ese sentimiento cálido que se asocia a estos personajes icónicos que la gente ama", dijo la directora de marketing Katie Soo en un reciente seminario web de Variety.