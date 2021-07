$!Herramientas útiles para que los insectos no entren a tu hogar

Dentro de los consejos más habituales está la higiene. Sí ella es vital en un estilo de vida saludable de forma integral, no obstante, no es una garantía para evitar que dichos intrusos hagan de las suyas, ya que la mayoría de las veces sus criaderos no están ni siquiera próximos; ellos vuelan y las ratas son incansables aventureras y muy pacientes a la espera que dejes aún lo que no se come.

Por otra parte, el uso de aerosoles para matar a los intrusos voladores será una tarea inútil, ya que matarás algunos pero vendrán "refuerzos" por partida doble; pero también este tipos de productos son dañinos para el medio ambiente. Poner veneno es un arma de doble filo, que te puede afectar a ti y a los animalitos que no deseas eliminar.

Por todas y otras tantas razones hoy te hacemos algunas recomendaciones sobre herramientas que -no te mentiremos, no son la solución definitiva, hasta ahora no la hay - te serán buenas aliadas para que los tremendos insectos y ratas se mantengan detrás de tu puerta.

Accesorios para evitar la entrada de insectos y ratones