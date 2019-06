Hiedy Paniagua: “Con este reto fitness podremos crear nuevos hábitos en 21 días”

Lejos quedaron los días en los que el tema del fitness hacía alusión a una obsesión con el físico. Uno de los ejemplos de una salud y bienestar 360 es Hiedy Paniagua, experta en nutrición y certificada en bienestar integral, quien viene a dar apertura al reto de 21 días #EnFormaConEstilos, para acompañarte en el trayecto hacia una vida más saludable.

¿Qué te condujo a adentrarte al mundo del fitness?

Empezó una etapa gris en mi vida, con problemas en el trabajo y problemas personales. Lo peor era lo mal que me sentía conmigo misma, con baja autoestima y con mi cuerpo cansado y deprimido. Dudaba de todo lo que hacía, de todo lo que era, y de la capacidad que tenía para hacer las cosas.

Me empecé a refugiar en el gimnasio con la intención de cambiar lo exterior, no lo interior, sin saber que este se convertiría en mi trayecto hacia la transformación de adentro hacia fuera.

Empecé a cambiar pequeñas cosas y a estudiar sobre fitness, bienestar y nutrición, al mismo tiempo que iba compartiendo todo el proceso vía mis redes sociales. En ese momento las redes eran nuevas y no había muchas personas creando contenido sobre este tema, así que noté que había mucha gente que necesitaba información, motivación y apoyo, y los fueron encontrando en mis publicaciones. Así surge Holafit.

Considerando que en las redes sociales todavía no habíamos visto el surgimiento de los lifestyle o fitness influencers, ¿qué te motivó a iniciar Holafit? ¿Cuál era tu objetivo?

Holafit es un proyecto de mi propia vida; es decir ‘hola’ a una vida más saludable. Decidí que quería seguir compartiendo esta energía, esta información y este servicio a otras personas mediante este concepto que va dirigido al ser humano promedio, no al “fiebrú” ni al especialista o deportista, sino a todo el que busca un estilo de vida más saludable a través de la nutrición, la motivación, el entrenamiento y el descanso.

Por eso decidí crear esta plataforma pionera en el país con servicios como el Coaching 360 -que consiste en alimentación, entrenamiento, guía de compras y taller de preparaciones-, coaching online, planes corporativos, boxing y ejercicios funcionales a domicilio.

¿Qué fue lo primero que cambiaste (que añadiste o que quitaste) a tu vida para volverte más saludable? ¿Cuál fue tu primer paso?

Mi primer paso fue empezar a hacer ejercicio. Recuerdo que ni siquiera hacía pesas, sino spinning. Luego entendí que si no empezaba a cambiar mi alimentación no iba a ver cambios, por lo que la primera medida que tomé en este aspecto fue eliminar el azúcar, ya que es el alimento más dañino para la salud.

¿Cómo cambió tu estilo de vida luego de cambiar tu salud física?

¡Uff! Del cielo a la tierra, pues cuando empecé fue obligándome. Tenía energía cero, salía de tragos todos los fines de semana y fumaba por lo menos cinco cigarrillos al día.

El primer cambio que noté fue el aumento de mis niveles de energía, lo cual mejoró instantáneamente mis días, mi vida laboral y mi capacidad de hacer las cosas.

¿De qué manera incide tu formación como mercadóloga en cómo manejas tu proyecto?

Mi formación y expertise en marketing ha marcado la diferencia, ya que me ha permitido crear una marca con una estructura de mucho éxito, porque todo el conocimiento que he adquirido durante mi trayectoria de 18 años, lo he aplicado a mi propia marca Holafit, que gracias a Dios ha contado con un crecimiento importante y una constante evolución según los requerimientos del mercado.