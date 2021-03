$!Hombres con niveles altos de testosterona son más tacaños, según estudio

Si te atraen los hombres corpulentos, fuertes y con buen apetito sexual, quizá cambies de opinión después de leer este artículo. Y es que hace poco investigadores descubrieron que mientras más testosterona en su cuerpo, hormona responsable de las características antes mencionadas en el sexo masculino, mayor probabilidad de que sea una persona tacaña.

Sí, así como lo lees. Tras analizar 70 hombres jóvenes y sanos, con edades entre 18 y 25 años, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Shenzhen y la Universidad de Zurich revela que los niveles altos de esta hormona hacen a los hombres más egoístas en cuanto al dinero. “Evidencia reciente ha relacionado la testosterona, una de las principales hormonas sexuales, con el egoísmo en la toma de decisiones económicas”, reseña el portal Rock & Pop.

El objetivo del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, fue investigar los mecanismos neuronales a través de los cuales la testosterona reduce la generosidad. Para ello, a un grupo le administraron testosterona y a otro una sustancia placebo. “Después de la administración, los participantes realizaron una tarea de descuento social en la que eligieron entre opciones egoístas (beneficiándose solo ellos) y opciones generosas (brindando también algún beneficio a otra persona en una distancia social particular)”.