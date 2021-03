$!Hoy, Día Mundial del Sueño, conoce cinco errores que cometes al intentar dormir tu bebé

Siempre que se habla de maternidad y niños, surge el tema del sueño; entre tantas cosas las quejas de que el bebé no duerme y, por tanto, que las recién paridas siempre tienen sueño, ojeras y cansancio, ¡normal! En cualquiera que no tenga horas efectivas de descanso.

Montserrat Bordas Bordas, Educadora, psicóloga, doula postparto y experta en sueño infantil, recomienda que como madre contemples la posibilidad de alinear tus horas de descanso con las del bebé, lo cual reconoce que no siempre se puede por múltiples razones, como atender a otros hijos, hacer cualquier tarea de la casa o de cuidado personal. Lo ideal es que tengas ayuda de tus familiares, amigos o una persona que contrates para tales fines.

“Criar un niño no es una tarea que se pueda hacer sola con tu pareja, los seres humanos estamos diseñados para criarnos en tribu. Con el cambio de los tiempos nos hemos aislado más, cada vez somos más independientes y queremos hacer las cosas solos; entonces tenemos un bebé y no aguantamos el cansancio porque no tenemos a esa comadre, amiga, tía o abuela que antes proporcionaban esa valiosa ayuda, haciendo todo más fácil”.

La experta advierte que cuando una mujer decide cargar sola con su maternidad puede caer en depresión y abrirle las puertas a pensamientos de culpa por no sentirse suficiente, lo cual es un error.

Errores frecuentes que se comenten contra el sueño infantil