$!Hoy es un buen día para comenzar a reciclar

Mientras algunos acusan a la sobrepoblación del mundo el tema de los desechos, las cifras excesivas que revelan lo que es capaz de desechar una sola persona podría ser alucinante; lo cual no ocurría en fechas en la que el consumo era más limitado. Un país tan pequeño como República Dominicana no debería producir 16 toneladas diario de basura, a no ser que sea habitado por personas en exceso consumistas.

La decisión no es externa a nadie. No significa que seamos muchas personas desechando al mismo tiempo. Se trata de cambiar del estilo tóxico de vida que llevamos y ser coherentes con la realidad. No es solo el plástico, es que pienses dos y hasta tres veces antes de desechar cualquier artículo, que no adquieras lo que no estas seguro de usar y que en todo ello pienses que siempre hay una oportunidad para adoptar la aplicación de las 5Rs en tu diario vivir.