Hoy se come rico en La Cocina de Tía Nino

“Mis hijas (hijastras) me dijeron: ‘Tía Nino quisiéramos que seas tú quien nos sigas cocinando y no el servicio’, mientras que los amigos de mis hijos pedían disfrutar de las hamburguesas que tradicionalmente llevaba a sus reuniones de los fines de semana”. Así, de manera muy natural, se crea “La Cocina de Tía Nino”, que cuenta con el apoyo en todo de sus seres queridos.

“A mí me encanta cocinar, es mi práctica antiestrés, por eso cocino todos los días”, confiesa, mientras nos cuenta que la crisis sanitaria le dio la oportunidad de comer diariamente junto a su familia, que no deja de halagar su don gastronómico, y fue la motivación para lanzarse en medio de un momento tan crítico.

Las creaciones de Rondón se destacan por matices y sabores muy definidos y puntuales, presentados de manera muy hermosa y creados con productos naturales. Al preguntarle sobre cómo califica el concepto del menú que prepara, Ninoshka contesta que es muy variado: “Yo soy exploradora, al punto de que a veces me sueño con combinaciones de sabores que al despertar los hago y me funcionan muy bien... La verdad es que siempre estoy pensando en comida porque me hace sentir bien”.