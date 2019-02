Humor y relaciones sobre el sillón de “Bajo Terapia”

Karina Larrauri [Paula]

¿Qué lección has recibido con “Bajo Terapia”? Como productora me enseñó que puedo vencer el miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Como persona aprendí –y creo que todos los que la vean también– que una intervención a tiempo puede llevar a finales menos dolorosos. A veces la apatía y el “yo no me meto en eso” pueden provocar desenlaces de los cuales podemos arrepentirnos.

¿Estás de acuerdo con las posturas feministas? Nunca me han gustado las etiquetas. El movimiento feminista nació de la necesidad de conseguir la igualdad de derechos, de oportunidades y en eso estoy totalmente de acuerdo. Todos, no importa el género, debemos tener los mismos derechos. No así, que seamos iguales, porque no lo somos. Si ser feminista es ser consciente de la igualdad de oportunidades e intervenir sobre problemáticas específicas de las mujeres, entonces, sí, soy feminista.

Cuando te enojas con pareja, ¿qué haces para manejar tu ira? No soy una persona iracunda. Creo que con los años he aprendido a manejar mis emociones y muy raras veces se salen de control. Cuando estoy molesta me tomo el tiempo de pensar y respirar mis respuestas. Además, tengo la suerte de tener una pareja que también conoce y maneja sus emociones.



¿Qué es lo que no se puede (o no podrías) tolerar en una relación?

Lo que no podría tolerar en una relación serían muchas cosas que comprometerían mi dignidad e integridad como persona, que traten de cambiar las cualidades por las que un día se enamoraron... Que me sean infiel, que me hablen mentiras, que me comprometan a situaciones que no favorecen mi persona, tampoco toleraría el maltrato físico, psicológico y verbal. El aburrimiento y la rutina... Que me trataran de encarcelar y no respetar mi libertad tanto de expresión como de forma de vida. El irrespeto, la desconsideración, falta de lealtad y solidaridad... o somos un núcleo impenetrable e inquebrantable o no somos nada.

¿Sobre qué agentes recae la responsabilidad de que aún existan casos de violencia de género?

Sobre la ignorancia y la falta de educación, formación e información. La forma en la que criamos: desde que le preguntamos a un niño que cuantas novias tiene y digamos a las niñas: no juegues con varones o eso no lo hacen las niñas... Desde que empezamos a exigirles a los niños que no deben llorar pues el “varón” no muestra vulnerabilidad. Cuando debilitamos la voz de las niñas diciéndoles que “las niñas no se expresan así” cuando hablan con la verdad, con fuerza y con seguridad. Cuando exigimos que las niñas arreglen sus camas y ayuden en la casa mientras sus hermanos no hacen nada. Cuando nuestros niños crecen en un hogar donde el padre abusa de cualquier forma a su madre y le es infiel. La madre lo aguanta, entonces los niños creen que así es como es y copian patrones aprendidos desde el hogar. Recae en la falta de apoyo a la mujer en nuestro país. Cuenta su historia y denuncia, pero no recibe ayuda, solo cuestionamientos a su moral de por qué sucedió y si fue que se lo buscó. La falta de empleo y oportunidades para la mujer; vive llena de inseguridades económicas y se queda aguantando cualquier cosa en el hogar. La mentalidad en la mujer de que si está sola no es respetada por la sociedad y necesita estar al lado de un hombre “que la represente” obliga a algunas a quedarse estancadas en relaciones de maltrato.

¿Qué características tiene para ti una relación tóxica?

Creo que lo peor es cuando, conscientemente, se sabe que no se puede estar juntos, sin embargo, uno se queda por la costumbre de estar, el mal hábito de no querer estar solo. Hay quienes se acostumbran a hacerse daño de cualquier forma y esto alimenta su relación y llegan hasta a necesitarlo; es tóxica cuando te acostumbras tanto a lo malo que hasta lo normalizas o justificas por no dejar a la persona; no es normal acostumbrarte a estar con alguien que te hace daño, porque el amor no daña.

¿Crees que hace falta una“nueva masculinidad para romper con el machismo?

Hace falta más amor, más educación, una crianza más abierta, menos papás machos enseñándoles tonterías a los niños. Que los dejen llorar, que los dejen jugar, que los dejen abrazar y expresar lo que sienten. Más niños criados sensiblemente para que no crezcan hombres insensibles.

¿Tienes alguna anécdota en la que hayas sido víctima del machismo o de violencia de género y puedas compartirla con nosotros?

Tengo varias en las que me dejé envolver sin querer o darme cuenta, pero gracias a mi crianza y forma de ser me he dado cuenta, he reaccionado y he cortado a tiempo.

Describe a tu personaje en “Bajo Terapia”.

Mi personaje es Tamara, una arquitecta que tiene una relación de noviazgo con Esteban desde hace tres años. El problema es que él quiere que convivan y ella no, porque ella ha arrastrado problemas de pareja del pasado y no los ha podido superar. Actúa como la mediadora en situaciones y momentos acalorados de la obra.