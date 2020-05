$!Ideas artísticas para realizar con tus hijos (según su edad)

En estas largas semanas mantenernos ocupados es todo un reto, tanto para los grandes, como los pequeños. Muchas veces estamos cansados del celular, ver películas o jugar en la tableta, así que te daremos algunas ideas creativas que podrán tu imaginación a trabajar y ayudarán a tus hijos a desarrollar nuevas habilidades según su edad y talento.

Para poder desarrollar estas actividades te recomendamos asignar un lugar en la casa, el cual no tiene que ser muy grande, pero sí debe estar equipado con los materiales que tengas a mano. Para asegurar la limpieza de este espacio puedes colocar periódicos en el piso, una cortina de baño vieja, una alfombra que no uses, fundas plásticas para recoger todo, envases para mantener organizados materiales como lápices, crayolas y marcadores. Y puedes envolver todo con fundas, periódico o plástico para mantener las cosas limpias.

Asigna ropa para trabajar “en el taller de arte” así no tendrás dolores de cabeza. Si no tienes un delantal de pintura, puedes usar uno de la cocina o crearlo con lo que tengas a mano.

Apégate a la onda del reciclaje y sácale provecho a materiales que tienes a mano, ya que tienen un gran potencial y son la materia prima para estos fines. Puedes usar rollos de baño, pedazos de papel aluminio, cajas de cereales, envases de avena, pedazos de papel de regalo, piedras, joyería que no uses o esté rota, telas o ropa dañada. En fin, como suelen decir, “la basura de unos, es el tesoro de otros”.

Las actividades siempre tienen que estar supervisadas por un adulto. Recuerda colocar las tijeras, objetos punzantes o muy pequeños en lugares estratégicos para evitar accidentes.