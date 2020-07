$!Ideas para sacarle partido a tu pequeño balcón

Sillas y mesas plegables. Además de los muebles de doble uso también está la opción de las sillas y mesas plegables, lo que quiere decir que pueden ser dobladas y guardadas con facilidad cuando no sean necesarias. Estas son recomendables para quienes no reciben personas en casa muy a menudo, por lo que bien pueden solo tener un pequeño mueble decorativo en el balcón y sacar las sillas para los visitantes si se requiere.

No a la exageración. Por último, pero no menos importante, la regla de oro en cuanto a decoración se refiere: menos es más. Si tu balcón es pequeño acéptalo y no trates de cargarlo demasiado, pues solo lograrás hacer que el espacio se vea más reducido de la cuenta. Para asegurarte de no exceder el límite, mide bien las dimensiones antes de comprar tus elementos decorativos. Si quieres comprobar que tu balcón no está sobrecargado, haz la siguiente prueba: intenta caminar en él; si tienes que mover elementos para desplazarte, definitivamente es hora de eliminar algunas piezas.