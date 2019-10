$!Ideas para un Halloween de miedo

¿Qué debe tener una fiesta de Halloween?

Recuerda que puedes ambientar tu fiesta usando los personajes de forma macabra y terrorífica o simplemente tomar los conceptos de forma alegórica y más adaptable para todo tipo de público. Si no te gustan estos personajes decora con textos, colores o detalles de calabazas.



¡No al azúcar!



DIY, ¡sé creativo!



Si no te gusta el concepto de Halloween



Comida tenebrosa y divertida



Inspírate en películas y series

Una forma divertida de diseñar tu fiesta es hacerlo en base al cine o la televisión e inspirarla en el tema. Recuerda que la película o serie debe ser famosa para que sea fácil de entender. Si no eres muy conocedor en la materia. te puedes ir con un tema genérico como zombis, vampiros y monstruos. Entre las películas que te podemos recomendar están: Eduardo Manostijeras, Sombras tenebrosas, Maléfica, Hocus Pocus o El Regreso de las Brujas, Drácula, Scream, Pretty Little Liars, Halloween, The Ring, Pesadillas en la calle Elm, Viernes 13, Anabelle, Frankenstein, Los Cazafantasmas y El hombre lobo.

Si la fiesta es infantil o familiar puedes inspirarte en: Harry Potter, Super Monstruos, La familia Adams, Bitelchus, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, Frankenweenie, Los mundos de Coraline, Hotel Transilvania, Monsters house, Monstruos S.A., El alucinante mundo de Norman, Halloween con Shrek, Casper y Coco.