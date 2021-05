$!Instagram ya puede ocultar los “me gusta” de las publicaciones

Al activar esta función solo el usuario podrá ver los “likes” y reproducciones de sus publicaciones, pero para utilizarla hay que ir seleccionando los post de uno en uno, hasta ahora no se puede programar para que se aplique por defecto.

Desde hace un tiempo Instagram ha informado a sus usuarios sobre su intención de incluir una función para ocultar los “likes” o “me gusta” de sus publicaciones y por fin la ha estrenado. La popular red social implementará esta opción poco a poco, pero utilizarla o no dependerá de cada usuario.

Para poder utilizar esta opción solo hay que entrar a la publicación seleccionada y pulsar el botón de los tres puntos que se encuentra a la derecha, ya que se trata del menú de opciones del post. Una vez ahí solo hay que seleccionar la opción de “ocultar recuento de Me gusta”. Después de hacerlo, más nadie podrá ver cuantos “likes” o reproducciones ha acumulado el post.

En caso de que el usuario quiera que se vuelvan a ver los “likes” de su post, solo tiene que repetir el mismo procedimiento, excepto que ahora debe de pulsar la opción de “Mostrar recuento de Me gusta”.

Asimismo, una persona puede optar por no ver los “likes” y reproducciones de las publicaciones de los demás usuarios. Solo es necesario ir a la configuración de la aplicación e ir al apartado de “Privacidad” (aunque puede ser que para alguno aún no esté disponible). Una vez ahí solo hay que seleccionar la nueva opción de “Publicaciones” y después pulsar “Ocultar recuentos de Me gusta y reproducciones”. Esta función se puede activar y desactivar cuantas veces el usuario quiera.