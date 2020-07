$!Investigación demuestra que los gimnasios no representan riesgo de contagio de COVID-19

Precisamente por esa razón un grupo de científicos de la Universidad de Oslo, de Noruega, decidió investigar sobre la veracidad de que los gimnasios exponen a la infección por COVID-19. ¿La conclusión? “El ensayo no mostró transmisión de virus o aumento en la enfermedad relacionada con la apertura de las instalaciones deportivas”, según indica el profesor Michael Bretthauer, quien dirigió el estudio.

Si bien desde entonces no han dejado de cuestionar esta decisión, pues muchos consideran absurdo cerrar los gimnasios y dejar abiertos otros lugares que representan riesgo de contagio, la verdad es que se trata de una medida que ha dado mucho de qué hablar alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa, basándose en el argumento de que estos lugares no son centros recreativos, sino de salud.

“Los gimnasios deben cerrar nuevamente por tratarse de espacios cerrados y porque el uso de mascarillas no es recomendado mientras se hace ejercicio”. Esas fueron las palabras de Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, en la tarde de ayer, cuando anunció que el cierre de los mismos formaría parte de las medidas del nuevo Estado de Emergencia.

Dicha investigación tomó como muestra a 3,764 personas sanas con edades comprendidas entre 18 y 64 años, quienes fueron divididas en dos grupos: uno con 1,896 personas que podían usar el gimnasio, y otro con un total de 1,868 participantes que no podían visitarlo. Casi el 82 % de quienes podían usar el espacio, que fue previamente adaptado a las nuevas medidas de seguridad, lo visitó al menos una vez en dos semanas, y casi el 40 % lo usó más de seis veces.

Al vencer el tiempo de estudio, los dos grupos se sometieron a la prueba PCR para determinar si estaban infectados con el virus. Los resultados indicaron que efectivamente no hubo infectados en el grupo de los que no visitaron el gimnasio, mientras que en el que sí tenía permitido usarlo se confirmó un caso positivo. Sin embargo, luego se comprobó que el infectado no había usado las instalaciones por lo que se había contagiado en otro lugar.

Dado esto, los investigadores llegaron a la conclusión de que, siempre y cuando se mantenga una buena higiene y rutinas de distanciamiento social, no hay ningún riesgo de aumento en la enfermedad del COVID-19 relacionada con la apertura de los gimnasios. “Si se pudieran lograr medidas de higiene y distanciamiento, asumimos que sería seguro abrir las instalaciones deportivas pues, como muestran nuestros resultados, no hubo un aumento en la enfermedad relacionada con COVID-19 debido a su apertura”, concluyen.