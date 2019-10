$!Jaime Piedras: “Para las familias, el lujo significa crear relaciones y recuerdos”

Si existe la ‘felicidad vacacional, te aseguramos que la encontrarás en The Grand Reserve at Paradisus Palma Real con experiencias de primer nivel. Construido bajo la filosofía Circle de Meliá, el primero de esta cadena en el mundo, este hotel sorprende con un diseño contemporáneo, su mentalidad eco, sus toques locales, sus efectos ‘wow’ o su integración con la naturaleza. Un remanso de paz donde realizar una escapada de lujo.

Las prioridades a la hora de elegir los destinos cambian con el paso del tiempo, las escapadas en pareja y amigas mutan por unas aún más especiales: con niños. Los pequeños de la casa suelen ser los huéspedes más exigentes y críticos, por eso cada vez son más los hoteles de lujo que buscan atraer a las familias con propuestas divertidas y lúdicas, que les garantice una estancia inolvidable a todos los miembros de la familia. Una premisa que tiene muy clara el gerente general del hotel The Grand Reserve at Paradisus Palma Real & Circle by Meliá, tal y como nos cuenta en esta entrevista.



La tendencia del todo incluido de lujo se consolida en el sector turístico de nuestro país, sobre todo en el turismo familiar, ¿cuál es la receta para responder a esta demanda?

En hoteles de lujo la experiencia del huésped, la personalización y la anticipación juegan un papel muy importante. Desde la Infraestructura, con su diseño moderno y minimalista, hasta el servicio cálido y cercano, o la gastronomía innovadora que ofrecemos, todo es sensorial, todo es experiencia y forma parte de la historia que queremos contar en el hotel. El concepto de “lujo” debe ser definido por y para el huésped. Creo que especialmente para las familias lujo significa crear relaciones y recuerdos, ofrecer posibilidades infinitas teniendo en cuenta todos los grupos de edades, hacer su vida más fácil y proporcionarles el escenario ideal para sus experiencias familiares más duraderas y profundas.

En su experiencia, ¿qué debe tener un alojamiento para atraer a familias con niños?

¡Es imprescindible ofrecer comodidad, seguridad y experiencias únicas! En The Grand Reserve hasta nuestras habitaciones más pequeñas (con 78 m2) ofrecen toda la infraestructura, privacidad y comodidad que necesitan las familias con niños. Los niños son los protagonistas de sus vacaciones. Son recibidos en Hábitat, un espacio de vida creado para acoger y cuidar a todas las familias. Aquí, los niños son nombrados guardianes del hotel y en cada actividad hay un nuevo paso o ceremonia que permite a los guardianes comenzar nuevas misiones y definir su plan de crecimiento. También tenemos nuestro propio parque acuático, Blast! La estancia de nuestros pequeños huéspedes cuenta con una serie de sorpresas como amenidades infantiles, jacuzzis divertidos y chefs enfocados en atender sus más diversas preferencias y solicitudes.

¿Qué ofrece The Grand Reserve at Paradisus Palma Real a sus huéspedes que no encontrarán en otro hotel Premium de la zona?

Ofrecemos una propuesta gastronómica innovadora con productos premium y de alta calidad en un concepto sofisticado de “All Inclusive”, muy superior a los demás hoteles de la zona. The Grand Reserve sorprende a sus clientes siguiendo las tendencias más contemporáneas en diseño y conceptos gastronómicos. Desde Lemon Fish, una auténtica cevichería con cocina de autor, hasta Mina, donde pueden deleitarse con cortes de diferentes procedencias y con óptimos tiempos de maduración, el cliente disfrutará de los numerosos sabores e ingredientes del Caribe y del mundo, a través de una vibrante experiencia gastronómica que no se encuentra en ningún otro hotel de la zona.