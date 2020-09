$!Japandi, Wabi-Sabi y Boho-Chic, las tendencias de diseño que querrás en casa

No eres la primera persona en sufrirlo, y ciertamente no serás la última. Por eso, el equipo de Home Decor Selection, ha creado una guía definitiva sobre estilos de diseño de interiores . Existen muchos más estilos de los que uno imagina al principio, y puede ser difícil determinar cual de todos ellos está en tu cabeza. De moderno a minimalista, de industrial a tradicional, es fácil mezclar y combinar estilos y confundirse con su visión original.

La idea de comprar una casa y diseñarla de la manera que desees es algo emocionante en lo que pensar, pero cuando sucede uno se da cuenta de que en realidad no sabe por dónde empezar. Antes de que te des cuenta, tienes delante de ti un revoltijo de muebles y piezas de decoración que chocan entre sí y hacen que tu habitación parezca un desastre.

Las tendencias que prevalecen

Sin embargo, vamos a centrarnos en las tres tendencias de estilo más prometedoras de 2020. Si estás pensando en cambiar la decoración de tu casa este año y quieres saber qué es lo que está bateando, no busques más. Si bien el diseño de interiores puede ser único, así como una salida creativa para mostrar tu propia personalidad, a veces necesitas una mano amiga para comenzar. Ya seas un principiante en el diseño de interiores o simplemente quieras mantenerte al día con las tendencias actuales, las siguientes harán que tus amigos se pongan celosos de tu exquisito gusto.

Japandi

Del mismo modo, el diseño escandinavo promueve el minimalismo y la simplicidad manteniendo todo lo funcional y necesario para la vida cotidiana. No hay desorden en las habitaciones escandinavas, lo que permite un espacio que solo está lleno de cosas vitales para la vida. El estilo escandinavo hace que tu habitación parezca una obra de arte en lugar de una casa bien habitada.

Wabi-Sabi

Eliminar elementos no esenciales, como sillas, y reducir el espacio al mínimo, te ayudará a apreciar el hecho de que ya nada es permanente. Si estás buscando un estilo de diseño de interiores que requiera una reflexión sobre ti mismo y el mundo que te rodea, Wabi-Sabi es una excelente opción.

Se recomiendan los artículos naturales y mantenerse alejado de los artículos de lujo para conservar la esencia. Los artículos lujosos no solo significan obras de arte costosas o adornos antiguos, a veces también pueden ser muebles básicos como mesas y sillas. En cambio, algunas habitaciones de estilo Wabi-Sabi solo cuentan con cojines en el suelo como zona de estar.

Boho-Chic

El último estilo en tendencia este 2020 es el Boho Chic, que se considera un estilo sin límites. A diferencia de las otras tendencias analizadas anteriormente, este estilo prefiere permitir una libertad y expresión infinitas. Esto se logra mezclando diferentes estilos para crear la habitación que más desees y puedas disfrutar.

Esta tendencia de estilo permite mezclar cualquier estilo. Al fin y al cabo, ¿quién dice que no se puede tener una alfombra rústica con un marco de cama moderno o un sofá escandinavo con una lámpara industrial? En el Boho Chic se trata de mezclar y combinar tus patrones y colores favoritos de diferentes estilos. Un patrón floral de aquí, un material diferente de allí, casi no hay reglas. Esto da la libertad creativa para desenvolverse con el diseño y crear un espacio que realmente muestre tu personalidad e intereses.

Boho Chic es un estilo que adopta el color y la vitalidad en lugar de esquemas de colores neutros. Siéntete libre de usar rosa y azul juntos sin preocuparte de que choquen, ya que todo esto es parte de la tendencia de estilo que elijas. Tiene como objetivo brindarte ese espacio ideal que te represente perfectamente como individuo, mientras mantienes el estilo y la elegancia de los diferentes estilos en los que te has inspirado. No estamos diciendo que uses un aspecto de cada estilo, sino encontrar el equilibrio perfecto entre todos ellos.

Para concluir, debes saber que el diseño de interiores es una forma de arte que no debe tomarse a la ligera. Puedes pensar que unir algunas piezas grises y negras creará el estilo perfecto de tu hogar, pero en realidad hay mucho más en el diseño de interiores que solo la combinación de colores. Tendrás que vivir en tu casa por tiempo indefinido una vez que termines de diseñarla, para asegurarte de que te queda lo suficientemente bien como para ser habitable. No sirve de nada diseñar tu hogar con un estilo minimalista cuando es probable que necesites muchos más artículos de los necesarios, o tal vez tengas niños pequeños a los que les gusta pintar cerca de todos tus muebles blancos.

En general, hay muchos estilos y tendencias diferentes que puedes usar o en los que puedes inspirarte. No necesariamente tienes que elegir uno y ceñirte a él religiosamente, sin embargo mezclar demasiados estilos podría dejarte un espacio incierto que satura tu vida y tu espacio mental. Se supone que tu casa es el único lugar al que puedes ir y relajarte, así que asegúrate de no añadir más agitación a tu vida.





Fuente: www.homedecorselection.com