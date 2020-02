Javier Grullón: “Llegó la hora de enfocarme y emprender mi proyecto en solitario”

Estabas trabajando en TV, en teatro y cine, ¿por qué ponerle pausa para volver a la música?

Vengo del teatro, donde me inicié y tengo más experiencia. La televisión fue algo que surgió momentáneamente por una oportunidad con ‘Chévere Night’. Cuando estuve en la agrupación Aura me manejaba en tres áreas a la vez. No tenía problema en ese entonces, y cuando se separó el grupo decidí seguir trabajando en lo que me gustaba, que era la actuación; pero después de tres años yo sentía que me hacía falta algo. La televisión no era un ambiente en el que me decía: “esta es mi casa”.

Sí, me dio muchos frutos, pero no me sentía parte de ese mundo. Yo soy más de la parte artística, del área musical, de la actuación. Al durar tanto tiempo fuera de la música me sentí un poco ausente y mi regreso me causó muchas inseguridades. Regresar solo me daba miedo y me cuestioné mucho sobre mi talento. Duré mi tiempo para tomar la decisión, hasta que llegó el momento de enfocarme, decidirme y emprender un nuevo proyecto solo. Sabía que la única forma de hacerlo era dejando todo atrás para enfocarme 100% en la música y el resultado se vio inmediatamente, porque reuní un equipo maravilloso que cree en mi proyecto.

Salimos en octubre y en noviembre y diciembre hicimos lo que prácticamente nadie logra: le abrimos a CNCO, tuvimos un mega concierto, más de 15 presentaciones, nuestro video “100 años” fue seleccionado en HTV gracias al voto de la gente, nos convertimos en viral en Spotify... han sido muchas cosas. Era una respuesta que no estaba esperando. Pero fue la reacción a enfocarme en la música y que la gente entendiera mi foco.