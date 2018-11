$!Jeannette Miller: “La lectura es liberación”

Jeannette Miller (Santo Domingo, 1944). Poeta, narradora, ensayista e historiadora de arte. Ha publicado más de sesenta títulos. Entre otros, ha recibido el Premio Nacional Feria del Libro (2007), Premio Nacional de Cuento (2010), Premio Nacional de Literatura (2011) y el Caonabo de Oro (2018) de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Conoce sus preferencias, los secretos de su biblioteca personal y el espacio íntimo en donde disfruta de esa maravillosa pasión que nos une: la lectura.

• Describe en pocas palabras tu encuentro con el libro.

Tenía cinco años cuando encontré los paquitos de “La Pequeña Lulú” de Marjorie Henderson; aunque los textos estaban acompañados de imágenes, yo quería saber qué estaba diciendo Lulú. Mi abuelo tuvo que alfabetizarme pues no lo dejaba tranquilo. Tuve la suerte de que Lulú era una especie de feminista, pero lo que más me impresionó fueron las obras literarias protagonizadas por ella como “Lulusón Crusoe”. Los paquitos dieron paso a novelitas rosas. A los doce años cayó en mis manos “Ligeia” de Edgar Allan Poe y de ahí en adelante comencé a saltar de Hemingway a Calderón, de Santa Teresa de Ávila a Balzac, de Dostoievski a Proust, Joyce, Faulkner, Neruda, García Lorca, Borges, Vallejo, Huidobro, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Thomas Merton... Y, naturalmente, Altagracia Saviñón, Juan Bosch, Franklin Mieses Burgos, etc.

• ¿Cuál es tu personaje literario preferido?

El coronel Aureliano Buendía de “Cien Años de Soledad”. Es el perfecto arquetipo del hombre latinoamericano. De origen rural con poderes mágicos, solitario, con un particular sentido de justicia, comandante liberal durante la Guerra Civil, perdió todas las guerras que libró y tuvo 17 hijos con 17 mujeres. Ya viejo y sin memoria pasa el tiempo haciendo pescaditos de oro para fundirlos y volver a hacerlos y se da cuenta de que nunca ha sido capaz de amar. Es un personaje lleno de drama y de poesía y la imagen por excelencia de la soledad.

• ¿Qué libro regalarías a ciegas?

La Biblia. Ahí encuentras todos los géneros: narración, descripción, poesía, ensayo... escritos con una perfección asombrosa, por lo que actúan como referentes de técnicas literarias posteriores.

3 Menciona tres escritores que hayan ejercido fuerte influencia sobre ti.

Hubiera querido tener influencias de Juan Bosch, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges.

• Cuando escribes, ¿tú decides el tema o este te elige a ti?

Yo elijo el tema. Sólo puedo escribir de cosas que me atañen, que forman parte de mí, de mis valores, de mi visión del mundo y de la vida; cosas que me conmueven y me preocupan y que no puedo mantener calladas. De otra forma no tendría sentido escribir.

• ¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

Narrativa, ensayo, historia, poesía.

• Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían estas?

La Biblia, los “Cuentos más que completos” de Juan Bosch, “Cien Años de Soledad” de García Márquez, “El Jardín de senderos que se bifurcan” de Borges y la “Antología poética” de Franklin Mieses Burgos.

• ¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

El que me falta por escribir.

• Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

Sí, como también la tristeza y múltiples sentimientos que llevamos escondidos y que la lectura nos ayuda a descubrir. Pero, aún en los momentos de dolor, experimentamos la felicidad de encontrarnos a nosotros mismos, de encontrar la verdad, de ser libres.

• ¿Qué libro amaneció contigo hoy?

“The Naked Now” (El ahora desnudo) de Richard Rohr, un místico franciscano contemporáneo.

• Si fueses un libro, ¿cómo te llamarías?

“Testigo de la luz”.

• ¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

La lectura es liberación.