Ji Lee: Cómo convertir una idea en una realidad

Como diseñador he trabajado en la publicidad durante mucho tiempo, también en el campo de la tecnología y creo que vivimos en el mejor momento en la historia de la humanidad para potenciarnos, para expresarnos o hacer algo que nos apasiona utilizando la tecnología y las redes sociales. No importa dónde viva, qué tan rico sea, qué tipo de educación tenga o qué conexiones o influencias tenga en la sociedad, a través de la tecnología y las redes sociales todas las personas son iguales. Cualquier persona con una idea, siempre y cuando tenga pasión y un teléfono celular, puede crear y tener acceso instantáneo a millones de personas a través de las redes sociales y tener un impacto. Es muy liberador, es muy poderoso y está ahí para que cualquiera pueda cambiar su vida y la de los demás.

Ji Lee lo tiene claro: el valor de una idea puede ser equivalente a la dedicación y trabajo que un creador invierte para hacerla realidad, por eso, además de fungir como director creativo de Facebook e Instagram y lidiar con las más importantes marcas del planeta como parte de su rutina, también se dedica de lleno a hacer realidad sus proyectos personales como el Bubble Project, Word as Image y Drawings for My Grandchildren. Recientemente Lee estuvo de visita en RD como parte del programa de WE (Workshop Experience) para impartir un taller en el que compartió sus experiencias y teorías con creadores y ejecutivos dominicanos.

¿Crees que actualmente es más difícil para las marcas y las agencias de publicidad establecer una conexión emocional con los usuarios de redes sociales?

En realidad es todo lo contrario, creo que vivimos en la era de la transparencia radical, de la información y es mucho más fácil para las marcas y las agencias publicitarias lograr esa conexión porque hay redes sociales. Tradicionalmente, cuando una marca o agencia creaba una campaña, era muy difícil para ellos obtener una respuesta o retroalimentación del público y los consumidores. Hoy en día, debido a las herramientas de las redes sociales, la respuesta es inmediata porque hay comentarios y reseñas. Es una herramienta muy poderosa para que los consumidores ofrezcan sus pensamientos y sus opiniones, tanto positivas como negativas, pero también es muy enriquecedor para las marcas debido a su capacidad para comunicarse y participar en un diálogo significativo con sus consumidores, porque los medios tradicionales son una comunicación de una vía.

¿Es beneficioso para las empresas si sus empleados son más emprendedores con sus proyectos personales?

Absolutamente, y la razón por la que lo digo es que durante los últimos tres años he tenido un trabajo de tiempo completo, pero al mismo tiempo siempre he centrado parte de mi tiempo en desarrollar proyectos personales y creo que al hacerlo me he convertido en un mejor empleado para esta empresa; y la razón por la que lo creo es porque cuando estás trabajando en un proyecto personal es un proceso muy puro, lo estás haciendo porque te apasiona algo. No hay jefes ni clientes ni organizaciones que satisfacer, uno lo hace por pura necesidad y por la pasión por expresarse. Hay cierta honestidad en el proceso de creación y aprendo mucho con un proyecto personal porque no tienes los recursos de una gran empresa y te ves obligado a resolver problemas y en ese proceso terminas aprendiendo nuevas habilidades. Al final las lecciones que aprendes de esa experiencia también benefician a la empresa porque desea que sus empleados sean eficientes y expertos en muchas cosas.

¿Entonces esta habilidad para adaptarse y aprender nuevas habilidades es esencial para el profesional moderno?

Absolutamente porque, a medida que la sociedad y los clientes evolucionan, los cambios vendrán cada vez más rápido, el método tradicional de trabajar y comunicarse está cambiando tan rápidamente que hay una necesidad absoluta de saber adaptarse. Estamos viendo más y más marcas que salen de la nada e irrumpen en toda la industria, también el mundo de las agencias se está volviendo cada vez más fragmentado, por lo que cuanto más abierta sea tu mente para probar cosas nuevas, más adepto serás aceptando el cambio.

¿Qué piensas de la forma en que las grandes marcas se han adaptado a las redes sociales y han creado contenido para ellas?

Hay grandes marcas que están haciendo un buen trabajo, hay otras que todavía están aprendiendo el proceso, pero una cosa innegable es que el teléfono móvil es el medio que define nuestra generación. No importa si eres una marca grande o pequeña o una organización individual, mientras más entiendes cómo se comporta la gente con los teléfonos móviles, vas a ser mucho más eficaz comunicando tus mensajes a tus consumidores. Las empresas pequeñas no tienen miedo a fallar y probar cosas nuevas, por lo que tienen el beneficio de moverse más rápido y experimentar más, y aunque las grandes marcas ya se están dando cuenta de que el dispositivo móvil es el medio para enviar mensajes, aun así cualquier cambio es lento, por lo que todavía hay muchas marcas que deben ver el potencial de crear mensajes con una mentalidad de móvil primero, no como una extensión de su campaña.