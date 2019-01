$!Juan Carlos Núñez, el cazador de mitos dominicano

Siento que el internet es un buen medio transmisor de datos, pero que no importa cuán eficiente sea la transmisión de esos datos si no se sabe cómo verificar esa información. La gente no sabe validar información y siento que eso es en parte porque no se incentiva el pensamiento crítico desde el punto de vista del sistema educativo dominicano.

Definitivamente que el limón interrumpe la menstruación, hay muchas mujeres que lo creen. En la ciencia hay algo que llamamos efecto placebo y efecto nocebo. Un placebo es cuando, por ejemplo, te dan una pastilla de agua con azúcar, te dicen que es una aspirina y se te quita el dolor de cabeza porque el cerebro interpreta que es una medicina. El efecto nocebo es lo contrario, es si te dicen que ciertas cosas tienen propiedades negativas y reaccionas negativamente aunque no sea cierto. Hay mujeres que no pueden consumir cítricos porque ya su cerebro interpreta que es algo malo. Nosotros en República Dominicana tenemos muchos “mitos culturales”.

Mi cuenta de Instagram comienza como una forma de responderles a todos mis amigos las preguntas que me hacían por Whatssap. Cuando la gente sabe que eres biólogo te abordan cada vez que les sale un bicho raro en su casa. Entonces, básicamente para responder preguntas que la gente siempre me hacía pero de manera más eficiente.

¿Qué les recomendarías a personas que quieren confirmar una información?

Tengo un Highlight que se llama Guía Científica de Validación de la Información, pero en resumen hay cinco reglas fundamentales: 1) Si la información se sale de lo convencional sea escéptico; 2) Si la persona que provee la información está categorizando a los seres humanos en dos grupos: los que creen lo que dice y son los iluminados, y lo que el resto de nosotros los mortales entendemos; 3) Qué fuente estás utilizando para decir algo, no podemos hacer verdades cínicas basadas en la experiencia personal, así no funciona la ciencia; 4) La cuarta es si dicha información busca beneficiar a alguien o no; 5) Por último está el sesgo de confirmación, esto es una falacia lógica en la que hay información que tienes preconcebida y el cerebro encuentra cualquier pieza de evidencia para validarla.

¿Cuál es la pregunta más común que te hacen en la cuenta?

Hay personas que, por ejemplo, llegan por primera vez a la página y me preguntan si he hablado de un tema y lo que hago es que los envío al post, pero el tema que ha estado en boga estos los últimos meses en República Dominicana ha sido que si es verdad que hay una boa que come niños. No, eso es mentira. Las culebras de aquí todas son inofensivas, lo que comen es ratones. El otro tema es que si la mariposa negra da fiebre, la cantidad de gente que me ha preguntado eso es impresionante.

¿A qué crees que se debe la popularidad de estos mitos?

Hay un aspecto cultural de muchos mitos, no es lo mismo decir que la mariposa negra da fiebre a que una mariposa negra es una bruja que se va a meter en mi casa. El pensamiento mágico/religioso en República Dominicana es muy prevalente.

¿Cómo eliges los mitos o temas que tratas en tu cuenta?

Un gran porcentaje son temas que la gente me pregunta, yo los filtro y hago un post de las que más se repiten para desmistificarlos. De vez en cuando también trato un tema relacionado a la biología.

¿Estás trabajando en otros proyectos relacionados a tu cuenta?

Ahora mismo acabo de lanzar mi canal de YouTube (Yohanature), apenas tengo un video introductorio. Quiero trabajar en la creación de un atlas de las 128 áreas protegidas de la República Dominicana. Aquí la mayoría de las personas no sabe que tienen lugares a los que pueden ir de manera recreativa, hay muchos atractivos de las áreas protegidas. Quiero hacer un atlas para registrar el estado en el que están y motivar a la gente a que se apropie de lo suyo. Quiero ayudar a que el dominicano ame más a su país.