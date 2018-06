Jugadores del Mundial de la A a la Z

Para cuando lean estas líneas, el campeonato del mundo de fútbol que se juega en Rusia llevará casi 10 días de competición y habrá consumido por completo las dos tandas iniciales de la primera fase. Cada equipo, por tanto, habrá disputado ya dos juegos; algunos de ellos, los tres de la primera fase. Puede ser que ya haya escuadras que conozcan su destino en el torneo, para bien o para mal. De momento resulta significativo que Argentina, Brasil y España (en este caso, ante la Portugal de Cristiano: ambos doblaron un poco la rodilla) empataran en su debut, y Alemania cayera ante una brillante México. El Mundial está entretenido, intenso y se mascan algunas sorpresas tremendas. He aquí una de esas listas por iniciales que analiza jugadores con impacto, ya sea por su gran rendimiento o la falta de él. Recuerden que no caben todos: es una selección que no pretende ser excluyente.

A. Agüero. El Kun dio la cara en el partido ante Islandia con un golazo, pero luego se sumó a la frustración general de su equipo ante la ordenada defensa nórdica. Siempre suma y es el mejor socio de Messi. Si Argentina va avanzando, será decisivo.

B. Beiranvand. El portero iraní mantuvo su arco a cero ante Marruecos y se convirtió en héroe nacional. Ha trascendido su tortuosa historia, que le llevó del pastoreo a vivir en la calle, repartir pizzas y, finalmente, lograr su sueño de jugar al fútbol.

C. Cheryshev. El delantero ruso, de tortuoso paso por el Real Madrid, marcó el segundo gol del campeonato y, pocos minutos después, el cuarto de los cinco que la anfitriona marcó ante Arabia Saudí en el juego inicial. Dos golazos... y ni siquiera fue titular. Tiene mucho fútbol en las botas.

D. Diego Costa. Ante Portugal jugó su mejor partido en la selección española. Dos goles de pelea, calidad y oportunismo, trabajo increíble contra los centrales lusos... había debate por el puesto titular de punta en España y lo cerró de un golpe.

E. Eden Hazard. La gran estrella de Bélgica, para muchos el ‘tapado’ del Mundial, el país que puede aspirar a lo máximo. El mediapunta del Chelsea es toda una estrella, capaz de generar juego y rematar las acciones con idéntico acierto. En el equipo también está su hermano Thorgan.

F. Finnbogason. El punta islandés marcó ante Argentina el primer gol de su país en un Mundial. Tras años exitosos en la liga holandesa, no pudo demostrar todas sus cualidades en la Real Sociedad. Este campeonato puede llevarle a equipos de Champions.

G. Griezmann. El astro francés (comparte el foco con Mbappé) se queda en el Atlético, tras rumores de su pase al Barça. Empezó en Rusia marcando de penalti y siendo sustituido cuando Francia aún no había inclinado a su favor el tanteo ante Australia.

H. Harry Kane. El atacante inglés es la gran esperanza de su selección, que lleva demasiado tiempo sin éxitos. Su potencia y elegancia se complementan a la perfección con la garra y el oportunismo de Vardy. Sterling es la tercera pata de un gran ataque.

I. Inui. Con Okazaki y Kagawa, el actual jugador del Betis se dio a conocer en el Eibar y ha entrado al mundial como el jugador más en forma de los nipones. Japón puede dar algún susto si esta tripleta se enciende y afina la puntería.

J. James Rodríguez. El mundo le descubrió en el pasado mundial con sus golazos. En el Madrid no rompió y ahora llega tras un año excelente en Munich. Junto a Cuadrado y Falcao lleva la manija de Colombia; no hay que descartar a los amarillos para nada.

K. Keylor. El portero del Madrid es, junto a Bryan Ruiz, la gran estrella de Costa Rica. En el partido ante Serbia, solo Kolarov y su golpeo de escándalo en libre directo pudo superar la agilidad del ‘tico’, que ya dio muchas alegrías a los suyos hace cuatro años.

L. Lewandowski. El mejor de los polacos se ha cansado de meter goles en Alemania y quiere entregar su pericia a un equipo de la liga española o inglesa. En Polonia es el amo y, junto con el lateral Pisczek, el más capacitado para liarla ante equipos superiores.