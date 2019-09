Julius van de Laar, la estrategia detrás de la comunicación

Uno de los ponentes más esperados del FOA 2019 es Julius van de Laar, el reconocido estratega político internacional y consultor en Van de Laar Campaigning, además de experto en medios digitales y según la revista Capital, uno de los “40 Top Junior Executives Under 40” de la arena de la política. Van de Laar es mejor conocido por su participación en las dos exitosas campañas del presidente Barack Obama y para esta edición del FOA tratará el tema: “Stand for something: La próxima práctica en campañas de movimiento”. En esta ponencia el estratega político hablará sobre cómo las estrategias de campaña de vanguardia se elaboran y ejecutan “despiadadamente”. Asimismo, durante su charla Julius van de Laar también desarrollará otros temas como, por ejemplo, la forma en que se puede convertir una campaña en un movimiento, cómo desarrollar una estrategia de campaña y cómo llegar a involucrar a una audiencia clave.