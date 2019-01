Keira Knightley: “Siento más libertad con las películas de época”

No quedaba una sola butaca libre del Teatro Princess of Wales apenas después del anuncio: Keira Knightley iba a pasar por esa misma alfombra roja en el ámbito del Festival Internacional de Cine de Toronto para ver con su público, sus fans, la nueva película “Colette” (basada en la vida real de la verdadera novelista francesa, famosa por la historia de “Gigi” que también resultó un clásico del cine). Y en un lugar donde se estrenan las películas que suelen competir por el Oscar, teniendo en cuenta que Keira además interpreta alguien que fue nominada al Premio Nobel, las predicciones la favorecen.

¿Qué sabías sobre “Colette” antes de aceptar la idea de mostrar su vida en el cine?

Sabía muy poco, sabía del musical “Gigi” y mi madre, que también es escritora, siempre estuvo obsesionada por “Colette”. Ella sí había leído todas sus novelas, que incluso influenciaron su trabajo. Eso es lo único que conocía. Recién después leí “Cheri” y “The Last of Cheri”. Me encantaron. Pero no sabía nada de su vida personal. Y por eso, apenas leí el guión, me di cuenta de que fue una mujer maravillosa.

¿Cambió en algo tu idea sobre ella desde el momento que leíste sus libros hasta que leíste el guion de la película que cuenta su vida?

Un poco antes de empezar empecé a leerla y creo que basé mucho la actuación en lo que noté de ella de las novelas de “Claudine”. Yo creo que, ahí, ella estaba escribiendo sobre ella misma, con sus historias. Y también lo hizo mucho más interesante porque de eso se trata el drama (risas). Yo sentí que su voz era muy clara en sus novelas. Me ayudó mucho y tampoco estábamos filmando esas historias, pero sentí que el trabajo de semejante mujer era lo importante por su punto de vista del mundo. Y como actriz, de verdad, yo sentí que podían quedarme bien sus zapatos.

¿Cómo reaccionó tu madre, Sharman Macdonald, cuando se enteró de que ibas a interpretar a alguien que tuvo tanta influencia en su propio trabajo como escritora?

Ella estaba muy emocionada. Y quedamos en ir juntas al Festival de Cine de Londres. Siempre estuvo emocionada de verme como Colette.

Después de haber filmado tanto cine de época, ¿qué es lo que tanto te gusta de esas historias?

Disfruto el lado imaginario de una época que no viví. La investigación. Me encanta el hecho de no tener que encerrarme en una realidad del mundo moderno donde ya sabemos la situación política y cómo nos comportamos porque conocemos nuestro mundo, y con las películas de época tenemos ciertas licencias, siento mucha más libertad.