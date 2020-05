$!Kelly Clarkson y la mansión que refleja su estilo único

Ganadora del primer año de American Idol en el 2002, Kelly Clarkson no solo ha creado una galardonada carrera en la industria de la música, también en los últimos 18 años su creatividad ha cobrado vida propia. Escribe y canta canciones de primer nivel, escribe libros para niños, dejó su huella como actriz, trabajó con nuevos talentos en el programa The Voice y ahora es presentadora de su propio programa de televisión, The Kelly Clarkson Show. Aun así, desde que se convirtió en propietaria, Kelly ha desarrollado un estilo de decoración único que fácilmente podría llevar su nombre. Esto se nota en su mansión Tennessee, un rancho de Montana que contiene una acogedora cabaña donde ella y su familia se están refugiando durante la pandemia de 2020, y en su impresionante mansión de Encino que recientemente puso en el mercado por US$9.995 millones.

Clarkson siempre ha sido popular por su personalidad de chica humilde con una personalidad fresca y enérgica. A pesa de haber acumulado un asombroso patrimonio neto de más de US$45 millones, ella ha elegido mansiones hermosas pero funcionales en vez de pretenciosas estructuras sin alma que gritan: “¡Mírame! ¡Mira lo importante que soy!”. En cambio, su estilo dice: "¡Entra y toma un té helado!". Las habitaciones son siempre amplias y espaciosas, pero están llenas de madera y detalles industriales, comodidad y tejidos elegantes. Los huéspedes quedan impresionados, pero se les abraza con calidez y amabilidad al entrar. Su hogar en San Fernando Valley Encino no es la excepción.